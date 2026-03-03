La UDC lanzó el primer streaming universitario de la provincia

La Universidad del Chubut (UDC) presentó este lunes el primer streaming universitario de la provincia, una iniciativa audiovisual innovadora que surge a partir de un convenio con Canal 7 de Chubut. La propuesta ofrece un nuevo espacio para visibilizar la vida académica, los proyectos y las voces de la comunidad universitaria en todo el territorio chubutense.

El programa “Diversitaria TV” cuenta con una producción realizada por estudiantes de todas las Extensiones Áulicas de la UDC (Rawson, Gaiman, Esquel, Puerto Madryn y Sarmiento) y su propuesta editorial fue pensada desde la mirada de la comunidad estudiantil, que participa activamente en la construcción de los contenidos.

La iniciativa contempla una temporada inicial de 10 capítulos, en los que se abordan temáticas vinculadas a la vida universitaria, la producción académica, la extensión, la investigación y la agenda joven, en un formato dinámico y cercano.

Una propuesta con identidad estudiantil

“Diversitaria TV” ofrece un espacio de comunicación pública universitaria que amplifica las voces de la comunidad académica en todo el territorio provincial. La participación estudiantil atraviesa los contenidos y el enfoque narrativo, priorizando una mirada plural y representativa de las distintas localidades donde se encuentra la Universidad del Chubut.

En este sentido, la Jefa del Área de Prensa y Comunidad de la UDC, Paula Salgado, destacó que “este proyecto nace con la intención de generar un espacio propio, donde estudiantes puedan contar qué pasa en la universidad desde su mirada. Es una propuesta federal, que refleja la diversidad de nuestra comunidad y fortalece el vínculo con la sociedad y el territorio”.

Además subrayó el carácter innovador del formato explicando que “lo distintivo de esta propuesta es el streaming, un formato actual que dialoga con las nuevas formas de consumo audiovisual. Y sobre todo porque quienes lo llevan adelante son nuestros estudiantes, creando un contenido con gran sentido de pertenencia. Es la UDC contada por sus protagonistas”.

Cronograma y trasmisión de Diversitaria TV

El ciclo se emitirá todos los lunes a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 18 horas, y puede seguirse a través de la señal televisiva y las plataformas digitales oficiales de la Universidad del Chubut:

Canal 7 de la Provincia de Chubut

Canal de YouTube de la UDC:

https://www.youtube.com/@UniversidadDelChubutOficial

Cuenta de TikTok del programa:

https://www.tiktok.com/@diversitariatv

Sitio web:

https://udc.edu.ar/diversitaria-tv/

Con una propuesta que combina televisión abierta y plataformas digitales, “Diversitaria TV” inaugura una nueva etapa en la producción audiovisual de la Universidad del Chubut, con un contenido educativo hecho por estudiantes, generando un espacio propio para contar la vida universitaria desde adentro hacia toda la provincia.