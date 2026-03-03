11°
03 de Marzo de 2026
Día Internacional de la Audición: concientización y detección temprana

La jornada, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, busca promover la prevención y el tratamiento oportuno de la pérdida auditiva.
Cada 3 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Audición, una iniciativa establecida por la Organización Mundial de la Salud para destacar la importancia de la detección precoz y la intervención temprana frente a la pérdida auditiva.

 

La elección de la fecha responde a un detalle simbólico: el día y el mes, ambos marcados con el número 3, representan la forma de dos orejas enfrentadas.

 

El objetivo de esta jornada es impulsar acciones a nivel global que fortalezcan las estrategias de prevención y tratamiento. En ese marco, los especialistas señalan que realizar controles auditivos periódicos constituye el primer paso para abordar el problema y evitar complicaciones a largo plazo.

 

 

 

