Los Fundamentalistas en Comodoro: Fecha confirmada y preventa de entradas

¡Confirmado! Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado aterrizan en Chubut. Conocé los detalles del show en el Predio Ferial de Comodoro y cómo acceder a la primera preventa digital de entradas este jueves 5 de marzo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como un rumor que sacudió las redes sociales terminó por confirmarse este lunes: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentarán por primera vez en la Patagonia argentina. La banda eligió a la ciudad de Comodoro Rivadavia como el escenario para este encuentro histórico con su público del sur.

 

Cita con "el pogo más grande del mundo" en el Predio Ferial

 

El esperado concierto tendrá lugar el sábado 6 de junio en las instalaciones del Predio Ferial de la ciudad petrolera. El anuncio, realizado a través de las cuentas oficiales de la banda, generó una revolución inmediata entre los seguidores del Indio Solari, quienes esperan revivir la mística ricotera en territorio chubutense.

 

 

Entradas: Preventa y beneficios

 

Para los fanáticos que quieran asegurar su lugar, la organización informó que habrá una primera preventa digital con descuento.

 

Fecha de inicio: Jueves 5 de marzo.

 

Horario: A partir de las 13:00 hs.

 

Plataforma de venta: Únicamente a través del sitio web TuEntrada.

 

Se espera que la demanda sea altísima, por lo que se recomienda a los interesados ingresar a la plataforma con antelación para acceder a los precios promocionales de esta primera etapa.

 

