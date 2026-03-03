12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Flacos y con garrapatas: así encontraron a un grupo de cachorros en un campo de Comodoro

Lo alertó una vecina a través de las redes sociales. Serían 10 los perros abandonados, pero solo algunos han quedado con vida. Indignación de los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una vecina de Comodoro Rivadavia denunció públicamente el abandono de un grupo de cachorros en la zona de Kilómetro 12 y solicitó colaboración urgente para poder rescatarlos.

 

La advertencia fue realizada por Natalia Pinheiro, a través de Facebook, donde relató que los animales fueron dejados en el campo y atraviesan una situación delicada. Según indicó, algunos de los cachorros son machos, se encuentran muy delgados y presentan una gran cantidad de garrapatas.

 

De acuerdo a la publicación, habrían sido diez los perros abandonados, aunque actualmente solo quedan algunos con vida. El caso generó fuerte indignación entre vecinos y proteccionistas, quienes comenzaron a difundir el pedido en redes sociales con el objetivo de conseguir tránsito provisorio o adopciones responsables. La mujer señaló que quienes deseen colaborar pueden comunicarse con ella por mensaje privado para obtener la ubicación exacta y coordinar el rescate.

 

Desde organizaciones animalistas reiteraron que el abandono es una forma de maltrato y subrayaron la necesidad de promover la tenencia responsable y denunciar este tipo de hechos.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Fundamentalistas en Comodoro: Fecha confirmada y preventa de entradas
2
 Idiomas en la Universidad: Abren inscripciones en la Unidad de Lenguas de la UNPSJB
3
 Seguridad en alerta: La Policía de Esquel refuerza controles por el Último Primer Día
4
 Pala Ancha en Esquel: El grupo llega por primera vez a la Sociedad Española
5
 Eclipse lunar total: El espectáculo de la "Luna de Sangre" llega este martes
1
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
2
 La UCR ratificó su apoyo a Torres y tildó de "traición" la fractura del bloque
3
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
4
 Esquel: De Leonardis anunció una capacitación gratuita sobre "Ciudadanía Ambiental"
5
 Economía Circular en marcha: Esquel reinserta 385 toneladas de residuos al mercado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -