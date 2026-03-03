Flacos y con garrapatas: así encontraron a un grupo de cachorros en un campo de Comodoro

Una vecina de Comodoro Rivadavia denunció públicamente el abandono de un grupo de cachorros en la zona de Kilómetro 12 y solicitó colaboración urgente para poder rescatarlos.

La advertencia fue realizada por Natalia Pinheiro, a través de Facebook, donde relató que los animales fueron dejados en el campo y atraviesan una situación delicada. Según indicó, algunos de los cachorros son machos, se encuentran muy delgados y presentan una gran cantidad de garrapatas.

De acuerdo a la publicación, habrían sido diez los perros abandonados, aunque actualmente solo quedan algunos con vida. El caso generó fuerte indignación entre vecinos y proteccionistas, quienes comenzaron a difundir el pedido en redes sociales con el objetivo de conseguir tránsito provisorio o adopciones responsables. La mujer señaló que quienes deseen colaborar pueden comunicarse con ella por mensaje privado para obtener la ubicación exacta y coordinar el rescate.

Desde organizaciones animalistas reiteraron que el abandono es una forma de maltrato y subrayaron la necesidad de promover la tenencia responsable y denunciar este tipo de hechos.