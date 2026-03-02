Carao: Torres confirmó que en septiembre abre el hotel

Durante la apertura del ciclo legislativo en la ciudad de Rawson, el gobernador Ignacio Torres se refirió al crecimiento de la infraestructura turística en la provincia y puso como ejemplo central un proyecto de gran envergadura que se está realizando en Esquel. Se trata del primer hotel cinco estrellas de la zona, una iniciativa que el mandatario vinculó directamente con las políticas de promoción de inversiones y la seguridad jurídica que su gestión busca consolidar. Torres anunció que el establecimiento, ubicado en un entorno natural privilegiado, tiene prevista su inauguración para el próximo mes de septiembre, marcando un salto de calidad sin precedentes para la oferta hotelera de la región cordillerana.

En su discurso, el titular del Ejecutivo provincial detalló que este emprendimiento ya ha tenido un impacto positivo inmediato en la economía local a través de la contratación de un centenar de trabajadores durante su fase de construcción. El mandatario subrayó que este tipo de desarrollos son posibles gracias al trabajo conjunto con el municipio de Esquel y la implementación de marcos normativos que incentivan al sector privado a apostar por la provincia.

El gobernador concluyó que la puesta en marcha de este hotel de lujo no solo posicionará a Chubut como un destino de alta gama en el mercado nacional e internacional, sino que también funcionará como un motor de desarrollo para los servicios y el empleo en toda la comarca.

E.B.W.