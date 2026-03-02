14°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Hotel CaraoProyecto CaraoEsquelLEGISLATURAtorres
02 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Carao: Torres confirmó que en septiembre abre el hotel

En su discurso ante la Legislatura, el gobernador destacó el avance del Hotel Carao, una inversión privada que ya generó más de 100 empleos y se posiciona como el máximo referente de lujo en la cordillera. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la apertura del ciclo legislativo en la ciudad de Rawson, el gobernador Ignacio Torres se refirió al crecimiento de la infraestructura turística en la provincia y puso como ejemplo central un proyecto de gran envergadura que se está realizando en Esquel. Se trata del primer hotel cinco estrellas de la zona, una iniciativa que el mandatario vinculó directamente con las políticas de promoción de inversiones y la seguridad jurídica que su gestión busca consolidar. Torres anunció que el establecimiento, ubicado en un entorno natural privilegiado, tiene prevista su inauguración para el próximo mes de septiembre, marcando un salto de calidad sin precedentes para la oferta hotelera de la región cordillerana.

 

En su discurso, el titular del Ejecutivo provincial detalló que este emprendimiento ya ha tenido un impacto positivo inmediato en la economía local a través de la contratación de un centenar de trabajadores durante su fase de construcción. El mandatario subrayó que este tipo de desarrollos son posibles gracias al trabajo conjunto con el municipio de Esquel y la implementación de marcos normativos que incentivan al sector privado a apostar por la provincia.

 

El gobernador concluyó que la puesta en marcha de este hotel de lujo no solo posicionará a Chubut como un destino de alta gama en el mercado nacional e internacional, sino que también funcionará como un motor de desarrollo para los servicios y el empleo en toda la comarca.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
2
 Ramiro Guillermo Underwood QEPD
3
 Una pelea dejó heridos y un detenido en Colan Conhué
4
 Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026
5
 Tragedia en el asfalto: iba en la moto con su hijo y murió degollado por una soga que pusieron los vecinos
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Torres en la Legislatura: "La educación ya no es un problema, es la base de nuestro futuro"
4
 Milei en el Congreso: “La minería se desplegará por toda la Cordillera y dará miles de empleos”
5
 Balance de gestión y proyección federal: Chubut inició el 54º período de sesiones ordinarias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -