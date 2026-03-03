11°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 deportes
03 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Una reunión en AFA, clave para decidir si finalmente hay paro en el fútbol

La reacción de socios de los clubes y los insultos y silbidos a Tapia en varias canchas hicieron que varios dirigentes pidieran la reunión. Igualmente, todo está muy complejo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La convocatoria fue impulsada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a autoridades de la entidad en una causa por presuntas irregularidades fiscales. El paro se decidió la semana pasada y coincidía con los días que Tapia debía declarar ante la justicia, al igual que el tesorero de AFA Pablo Tobiggino.

 

Desde la AFA aseguraron que no existe deuda exigible y sostuvieron que los pagos cuestionados fueron efectuados de manera voluntaria antes de sus vencimientos. También indicaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

 

En ese sentido, la dirigencia del fútbol argentino cuestionó el accionar del organismo recaudador y afirmó que se estaría intentando convertir obligaciones no vencidas en la base de un presunto delito penal tributario.

 

La decisión que se adopte esta tarde será clave para determinar si el Torneo Apertura continúa con normalidad o si se concreta la medida de fuerza que afectaría la programación del próximo fin de semana.

 

Es de hacer notar que los insultos al presidente de AFA en varios estadios en los últimos días y el disgusto de la mayoría de los socios de los clubes por la decisión tomada por los dirigentes, haría que la convulsionada Asociación del Fútbol Argentino de marcha atrás en una decisión de para el fútbol con razones y votaciones poco claras.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los nuevos juegos de la Plaza del Cielo: “tuvieron una exigencia fuera de lo común”
2
 Una pelea dejó heridos y un detenido en Colan Conhué
3
 Los Fundamentalistas en Comodoro: Fecha confirmada y preventa de entradas
4
 Tensión en la Comisaría Segunda: riña entre internos dejó un herido de gravedad
5
 Carao: Torres confirmó que en septiembre abre el hotel
1
 Arbilla rechazó los dichos de Javier Milei sobre la minería: “Defender el agua es defender la vida”
2
 Ya se abrieron las inscripciones para el Torneo de Fútbol Infantil “Del Campo Cup”
3
 DNI y pasaporte más caros: Cuánto cuestan desde marzo
4
 Flacos y con garrapatas: así encontraron a un grupo de cachorros en un campo de Comodoro
5
 Una reunión en AFA, clave para decidir si finalmente hay paro en el fútbol
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -