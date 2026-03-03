Una reunión en AFA, clave para decidir si finalmente hay paro en el fútbol

La convocatoria fue impulsada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a autoridades de la entidad en una causa por presuntas irregularidades fiscales. El paro se decidió la semana pasada y coincidía con los días que Tapia debía declarar ante la justicia, al igual que el tesorero de AFA Pablo Tobiggino.

Desde la AFA aseguraron que no existe deuda exigible y sostuvieron que los pagos cuestionados fueron efectuados de manera voluntaria antes de sus vencimientos. También indicaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

En ese sentido, la dirigencia del fútbol argentino cuestionó el accionar del organismo recaudador y afirmó que se estaría intentando convertir obligaciones no vencidas en la base de un presunto delito penal tributario.

La decisión que se adopte esta tarde será clave para determinar si el Torneo Apertura continúa con normalidad o si se concreta la medida de fuerza que afectaría la programación del próximo fin de semana.

Es de hacer notar que los insultos al presidente de AFA en varios estadios en los últimos días y el disgusto de la mayoría de los socios de los clubes por la decisión tomada por los dirigentes, haría que la convulsionada Asociación del Fútbol Argentino de marcha atrás en una decisión de para el fútbol con razones y votaciones poco claras.