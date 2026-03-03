DNI y pasaporte más caros: Cuánto cuestan desde marzo

El Gobierno nacional oficializó un aumento en los aranceles para tramitar el DNI y el pasaporte en Argentina. Desde este viernes 6 de marzo, el nuevo Documento Nacional de Identidad costará $10.000 y el pasaporte ordinario $100.000.

La medida fue dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) a través de la disposición 106/2026 y la resolución 19/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Según se informó, la actualización de los valores busca sostener la prestación de los servicios y mantener estándares tecnológicos y de seguridad en los documentos de viaje argentinos.

Cuánto cuesta el DNI en 2026

Los nuevos valores para el DNI son los siguientes:

Primer DNI para niños y niñas de 0 a 6 meses: gratis.

Primer ejemplar: $10.000.

Actualizaciones (5/8 años y 14 años): $10.000.

Nuevo ejemplar (actualización, rectificación, cambio de domicilio, etc.): $10.000.

DNI Exprés: adicional de $16.000 (total $26.000).

DNI 24 horas: adicional de $31.000 (total $41.000).

DNI al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 (total $57.000).

Para personas extranjeras, la primera identificación y ejemplares nuevos tendrán un costo de $20.000.

Nuevos precios del pasaporte argentino

En el caso del pasaporte, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario (entrega regular): $100.000.

Pasaporte exprés: adicional de $100.000 (total $200.000).

Pasaporte de resolución inmediata: adicional de $230.000 (total $330.000).

Pasaporte excepcional para extranjeros: $100.000.

Documento de viaje para personas apátridas o refugiadas: $100.000.

El pasaporte argentino tiene una validez de 10 años para mayores de 18 años y de 5 años para menores.

O.P.