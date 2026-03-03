11°
13°
Esquel, Argentina
Martes 03 de Marzo de 2026
03 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

DNI y pasaporte más caros: Cuánto cuestan desde marzo

Desde este 6 de marzo rigen nuevos valores para tramitar el DNI y el pasaporte en todo el país. La actualización fue oficializada por el Registro Nacional de las Personas y alcanza también a las versiones exprés y de resolución inmediata.
Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó un aumento en los aranceles para tramitar el DNI y el pasaporte en Argentina. Desde este viernes 6 de marzo, el nuevo Documento Nacional de Identidad costará $10.000 y el pasaporte ordinario $100.000.

 

La medida fue dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) a través de la disposición 106/2026 y la resolución 19/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

 

Según se informó, la actualización de los valores busca sostener la prestación de los servicios y mantener estándares tecnológicos y de seguridad en los documentos de viaje argentinos.

 

Cuánto cuesta el DNI en 2026

Los nuevos valores para el DNI son los siguientes:

 

  • Primer DNI para niños y niñas de 0 a 6 meses: gratis.

     

  • Primer ejemplar: $10.000.

     

  • Actualizaciones (5/8 años y 14 años): $10.000.

     

  • Nuevo ejemplar (actualización, rectificación, cambio de domicilio, etc.): $10.000.

     

  • DNI Exprés: adicional de $16.000 (total $26.000).

     

  • DNI 24 horas: adicional de $31.000 (total $41.000).

     

  • DNI al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 (total $57.000).

     

 

Para personas extranjeras, la primera identificación y ejemplares nuevos tendrán un costo de $20.000.

 

Nuevos precios del pasaporte argentino

En el caso del pasaporte, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

 

  • Pasaporte ordinario (entrega regular): $100.000.

     

  • Pasaporte exprés: adicional de $100.000 (total $200.000).

     

  • Pasaporte de resolución inmediata: adicional de $230.000 (total $330.000).

     

  • Pasaporte excepcional para extranjeros: $100.000.

     

  • Documento de viaje para personas apátridas o refugiadas: $100.000.

     

El pasaporte argentino tiene una validez de 10 años para mayores de 18 años y de 5 años para menores.

 

 

 

O.P.

 

