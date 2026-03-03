11°
03 de Marzo de 2026
Olvidate de tu miedo a hablar en público, en el taller dictado por dos locutores nacionales esquelenses

Este sábado comienza un nuevo grupo del taller "Oratoria con confianza", para formarte en un ámbito ameno y con experiencia. Los detalles.
En el Centro Cultural Esquel Melipal comienza un nuevo ciclo del taller presencial de oratoria y comunicación.

 

Los sábados de marzo, de 10 a 12.30 hs. se dará el espacio de formación dictado por los locutores nacionales Facundo Miranda Justo y Yago Miguens, en el cual proponen desarrollar herramientas prácticas para perder el miedo a hablar en público y comunicar con propósito.

 

Los temas a tratar incluyen: miedo a hablar en público, comunicación no verbal, manejo de la voz, organización de discursos y storytelling.

 

Con un cupo limitado a 15 personas, el ciclo comienza este sábado y son 4 encuentros, cuya inscripción se recomienza hacer al teléfono 2945509768 o al 2945690445.

 

SL

 

