Esquel avanza con 50 nuevas cuadras de cordón cuneta

La Municipalidad de Esquel avanza con los trabajos de infraestructura vial en diferentes puntos de la ciudad. Durante una inspección en la calle Dante Brozzi, el intendente Matías Taccetta informó que se están interviniendo tres cuadras de cordón cuneta en ese sector, tras haber finalizado tareas similares en otras áreas urbanas. "Acá estamos en Dante Brozzi, estamos en las tres cuadras que serían de cordón cuneta, venimos de culminar ya las dos cuadras que teníamos previstas en la calle Antonio Brun, también hicimos cuatro cuadras en la calle Darwin, entre Alvear y Don Bosco", precisó el mandatario. El objetivo de estas tareas es establecer una conexión entre las avenidas principales de la zona. "Continuaremos después con la calle Fleming ya para vincular la avenida Ameghino con la avenida Alvear, este plan de trece cuadras que han sido licitadas lleva apenas un mes y medio de obra y ya ha hecho los cordones de siete cuadras", indicó Taccetta.

Desde el Ejecutivo Municipal señalaron que la meta para este periodo es completar cincuenta cuadras de cordón cuneta en todo el ejido urbano. Según las declaraciones del intendente, el volumen de obra proyectado para este ciclo no cuenta con precedentes cercanos en la administración local. "La intención nuestra para este año es llevar al máximo posible la cantidad de cuadras con cordón cuneta, van a ser cincuenta en toda la ciudad, creo que es el año con mayor cantidad de obras de cordón cuneta que vamos a tener, no me acuerdo otro periodo de la historia de la ciudad con tantas obras", sostuvo el jefe comunal. Estos trabajos funcionan como base técnica para las etapas posteriores de pavimentación que se realizarán cuando las condiciones climáticas lo permitan. "Continuaremos ya en el periodo de otoño e invierno con el adoquinado de aquellas cuadras en las que ya estamos ejecutando el cordón cuneta", explicó el intendente.

En cuanto al sistema de financiamiento, Taccetta puntualizó que las obras se ejecutan mediante fondos municipales que luego se recuperan con el aporte de los frentistas. "Lo que buscamos es ir financiándonos primero con fondos municipales y después con el pago por parte de los vecinos poder continuar con otras obras", señaló sobre el esquema de utilidad pública y pago obligatorio. Asimismo, el mandatario mencionó que la demanda de obra pública generó que las empresas locales adquieran nuevo equipamiento para cumplir con los plazos previstos. "Agradezco también a las empresas constructoras que han invertido en los moldes de cordón cuneta, cuando empezamos la gestión eran muy pocos los metros o moldes que tenían las empresas, hoy en día tenemos cuatro cuadras en ejecución con distintas empresas", finalizó.

E.B.W.