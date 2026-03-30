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Por Redacción Red43

De la vigilia a la media maratón: el cronograma de Esquel para honrar a los excombatientes

La Municipalidad y el Centro de Excombatientes detallaron las actividades de abril. Habrá intervenciones artísticas, muestras en el Melipal y una media maratón para honrar la memoria de los caídos.
Por Redacción Red43

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En una conferencia de prensa cargada de simbolismo y respeto, se presentó el cronograma oficial de actividades para conmemorar un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas. La mesa estuvo integrada por la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente; el presidente del Centro de Excombatientes, Marcelo Celoño; y Romina Villaverde en representación de los familiares de veteranos, quienes coincidieron en la importancia de una participación masiva de la comunidad en cada homenaje.

 

Vigilia en el Centro Cultural Melipal

El primer gran encuentro será este miércoles 1 de abril en el Centro Cultural Melipal. Las puertas se abrirán a las 20:30 hs para dar inicio a la Vigilia, cuya entrada será un alimento no perecedero. La jornada contará con una destacada grilla de artistas locales, entre ellos Piuque, los hermanos Mendoza, el ballet Malvinas Argentinas y el grupo Anónimos.

 

Además, desde mañana se podrá observar la ornamentación del muñeco de nieve, una iniciativa que desde hace cuatro años une las causas de Malvinas y Autismo Esquel. "Es un momento muy emotivo donde el arte y la memoria se encuentran", destacaron desde la organización, confirmando también la participación especial de un coro junto a un veterano de guerra.

 

Acto central y Marcha Cívico-Militar

 El jueves 2 de abril, el acto oficial se realizará a las 11:00 horas en el monumento del Barrio Malvinas. Tras el encendido de la llama votiva y los discursos oficiales —donde se espera la palabra del gobernador Ignacio Torres—, se llevará adelante una marcha cívico-militar. El pueblo de Esquel escoltará a los veteranos desde el barrio hasta el memorial ubicado en las avenidas Ameghino y Cámpora, en una muestra de reconocimiento y soberanía.

 

Fé y deporte

Uno de los momentos más esperados será el arribo a Esquel de la imagen de la Virgen de Luján que estuvo en las islas durante la guerra, recuperada recientemente de Inglaterra. La imagen llegará el miércoles 8 de abril a las 19:00 hs para una caravana y posterior misa en la Parroquia Sagrada Familia. El jueves 9 visitará las unidades de seguridad locales antes de continuar su camino hacia Trevelin.

 

Finalmente, la agenda de abril cerrará con la faz deportiva el domingo 12 con la Media Maratón de Malvinas (7 y 21 km), y concluirá formalmente el 2 de mayo con el acto por el hundimiento del Crucero General Belgrano. Desde la Subsecretaría de Cultura y el Centro de Veteranos invitaron a todos los vecinos a embanderar la ciudad y acompañar activamente cada una de estas sentidas ceremonias.




M.G

 

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