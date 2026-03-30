Mayte Puca participará este sábado en el Desafío Los Alerces

Este sábado se llevará a cabo en las aguas del Lago Futalaufquen una competencia de Aguas Abiertas denominada Desafío Los Alerces. Dicha competencia, organizada entre otros por Charly Moreno y Mauro Rivera, tendrá la particularidad que será en tres distancias y dentro de cada una de ellas habrá dos modalidades, individual o por equipo.

“El desafío Los Alerces estaba programado inicialmente para carnaval, para el 14 de febrero, pero con todo lo que aconteció este verano con los incendios forestales nos vimos obligados a reprogramar la fecha y ahora lo haremos en el marco de Semana Santa, más precisamente el sábado 4 de abril”, lo señaló Mauro Rivera en comunicación con el programa de deportes de Radio Nacional Esquel.

La distancia más extensa es de 10km y los competidores lo podrán hacer de manera individual o por equipos.

Largarán desde el camping Bahía Rosales Agreste y llegarán hasta la playa de la Villa Futalaufquen. “Para que tengan una referencia, es la playa que está al lado del camping Los Maitenes”, destacó además.

“Vamos a contar con la presencia de quien es hoy la campeona mundial de aguas abiertas, Mayte Puca, la nadadora barilochense que realmente jerarquiza la competencia.

Hace pocos días Mayte logró un gran récord cruzando el Río de la Plata, cuyos 42 kilómetros lo hizo en 9hs 06min, bajando el récord que tenía Pilar Geijos, en 20 minutos.

“Ha sido realmente una proeza lo alcanzado Mayte Puca y, por suerte, va a estar nadando en los 10km de esta competencia.

Además de esta prueba de 10km, hay otras dos distancias. Una de 3.800 metros, se va a largar desde la playa de Quimey Quipán, también en un circuito lineal, punto a punto hasta la playa de la Villa Futalaufquen y la distancia más corta, la de 1.500 metros, que no va a ser lineal, sino que va a ser circuito de ida y vuelta con cuatro boyas, largando precisamente desde la misma playa de la Villa Futalaufquen.