Clima en Esquel: ascenso de temperatura y alerta por viento para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado 28 de marzo una jornada con temperaturas agradables en la zona cordillerana, aunque marcada por la presencia de vientos intensos hacia la tarde y noche.

Temperaturas



El día comenzará con una madrugada fría, con una mínima de apenas 2°C. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá notablemente hasta alcanzar una máxima de 20°C durante la tarde, para luego descender a los 16°C al finalizar la jornada.

Estado del cielo y ráfagas



El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitaciones de apenas el 10%.

El factor determinante será el viento. Si bien durante la mañana se mantendrá en niveles moderados (13-22 km/h), a partir de la tarde se espera que la intensidad aumente de forma considerable. Los vientos predominantes del sector Noroeste (NO) podrían alcanzar ráfagas de entre 60 y 69 km/h, condiciones que se mantendrían hasta el cierre del sábado.

Se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios ante la intensidad de las ráfagas, especialmente en lo que respecta a objetos que puedan volarse en patios y zonas abiertas.





M.G