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28 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Clima en Esquel: ascenso de temperatura y alerta por viento para este sábado

El pronóstico anticipa una máxima de 20°C y cielo algo nublado. Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 69 km/h provenientes del noroeste durante la tarde y la noche.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado 28 de marzo una jornada con temperaturas agradables en la zona cordillerana, aunque marcada por la presencia de vientos intensos hacia la tarde y noche.

 

Temperaturas

El día comenzará con una madrugada fría, con una mínima de apenas 2°C. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá notablemente hasta alcanzar una máxima de 20°C durante la tarde, para luego descender a los 16°C al finalizar la jornada.

 

Estado del cielo y ráfagas

El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitaciones de apenas el 10%.

 

El factor determinante será el viento. Si bien durante la mañana se mantendrá en niveles moderados (13-22 km/h), a partir de la tarde se espera que la intensidad aumente de forma considerable. Los vientos predominantes del sector Noroeste (NO) podrían alcanzar ráfagas de entre 60 y 69 km/h, condiciones que se mantendrían hasta el cierre del sábado.

 

Se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios ante la intensidad de las ráfagas, especialmente en lo que respecta a objetos que puedan volarse en patios y zonas abiertas.


M.G

 

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