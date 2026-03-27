Viernes sin lluvias pero con viento: ¿cómo estará el tiempo en la ciudad?

El Servicio Meteorológico prevé para este viernes 27 de marzo una jornada marcada por la nubosidad variable y el incremento en la intensidad del viento hacia la tarde. A pesar de las nubes, no se esperan lluvias en la región, con cero probabilidades de lluvia para todo el día.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá nublado a parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y 6°C. Los vientos soplarán desde el sector Oeste y Noroeste con velocidades de hasta 31 km/h.

Hacia la tarde y la noche, la temperatura alcanzará su punto máximo de 15°C. En esta franja horaria se recomienda precaución, ya que se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h provenientes del sector Oeste.

Para el cierre del viernes, las condiciones de nubosidad parcial persistirán, manteniendo la temperatura en los 15°C y vientos constantes de hasta 31 km/h.



