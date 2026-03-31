Álvarez sobre los residuos de Trevelin: "Ya que no aporta nada, no va a poder hacer uso del módulo"

La situación del servicio de disposición final de residuos para Trevelin fue uno de los ejes centrales durante la inspección de los concejales en la planta, de la cual participó la bancada oficialista junto al edil opositor Martín Escalona. Rubén Álvarez aclaró que, bajo las condiciones actuales de financiamiento, la municipalidad vecina no tendría acceso al módulo 2 debido a la falta de aportes para la construcción de la nueva infraestructura. Según se informó en el lugar, la inversión necesaria para esta obra asciende a 1.300 millones de pesos, suma que es afrontada de manera exclusiva por el municipio de Esquel a través de su presupuesto y la contribución de sus propios habitantes.

El presidente del cuerpo legislativo hizo una distinción entre la responsabilidad de los ciudadanos de Trevelin frente a la gestión de su ejecutivo municipal, al marcar que el vecino cumple con sus tasas pero el gobierno no aporta a la obra. Manifestó que, si bien el ambiente es compartido por ambas comunidades, no resulta equitativo que una de las partes no contribuya a la sostenibilidad del sistema. Esta situación plantea un escenario de debate para el futuro cercano, donde el municipio de la localidad vecina deberá regularizar sus compromisos financieros para garantizar el tratamiento adecuado de sus desechos bajo un esquema de pago acorde a la inversión realizada en el predio.

“Ya que Trevelin no participa y no aporta nada, le cobra a sus vecinos pero no aporta a la obra, bueno, no va a poder hacer uso del módulo”, sentenció Álvarez durante la recorrida. En la misma línea, el referente legislativo subrayó que el asunto será parte de una discusión a futuro y concluyó que “es el compromiso que tiene que asumir algún día el ejecutivo municipal de Trevelin de empezar a pagar lo que corresponde”, para evitar que la carga financiera de la disposición final recaiga solamente en los contribuyentes de Esquel.

E.B.W.