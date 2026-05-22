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22 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Puelo será sede de un taller sobre producción agrícola, ambiente y apicultura

La actividad se dictará el 27 de mayo en la sede de Parques Nacionales. Coordinado por COPROSAVE, el taller apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre los productores y las instituciones locales.
Por Redacción Red43

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La localidad de Lago Puelo recibirá una importante propuesta de debate y capacitación técnica destinada al sector socioproductivo de la región. El próximo 27 de mayo se llevará a cabo el Taller de Producción Agrícola, Ambiente y Apicultura, una iniciativa que busca convocar a diversos actores de la Comarca Andina.

 

El evento está diseñado como un espacio de diálogo para la construcción de acuerdos territoriales, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre productores, instituciones y la comunidad en general. La meta principal es trazar estrategias que armonicen la actividad apícola y agrícola con la preservación del entorno natural.

 

Disertantes y coordinación

La organización del encuentro está a cargo de la Subcomisión COPROSAVE (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal). Para esta edición, se confirmó la participación especial como disertante de Grecia de Groot, profesional del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), un organismo de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) y el CONICET.

 

Horarios y ubicación

La jornada de trabajo se concentrará de forma íntegra en la villa turística:

 

Lugar: Intendencia o dependencias de Parques Nacionales – Lago Puelo.

 

Horario: La actividad comenzará formalmente a las 9:00 y se extenderá hasta las 14:00 horas.

 

La invitación está abierta a todos los productores locales, técnicos, estudiantes y vecinos interesados en el desarrollo sustentable y el manejo de los recursos agrícolas y apícolas en la zona.

 

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