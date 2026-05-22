Promoción a las Inversiones turísticas: Taccetta destacó el rápido avance del Proyecto Laderas

El intendente Matías Taccetta destacó el importante avance que presenta la obra del Proyecto Laderas, cuya finalización está prevista para el próximo mes de julio, y que es una de las inversiones turísticas privadas más importantes de la ciudad.

Días atrás, el mandatario municipal recorrió el predio y pudo observar el ritmo de los trabajos que se llevan adelante. La fecha estimada de finalización fue confirmada por Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, entidad encargada del financiamiento de la obra que se está construyendo en el primer barrio cerrado de Esquel.

En ese marco, Taccetta remarcó la importancia de continuar promoviendo inversiones que generen desarrollo, empleo y crecimiento económico para Esquel. “El Proyecto Laderas es el resultado de una decisión política de acompañar e incentivar las inversiones turísticas privadas en nuestra ciudad. Desde el municipio impulsamos herramientas concretas, como el programa municipal de promoción a las inversiones turísticas, porque entendemos que el turismo es uno de los motores centrales de nuestra economía”, expresó el intendente.

Asimismo, Taccetta valoró el trabajo articulado junto al Gobierno Provincial para atraer nuevos proyectos e inversiones. “Junto al gobernador Ignacio Torres venimos realizando distintas gestiones para posicionar a Esquel como una ciudad atractiva para invertir y desarrollar emprendimientos turísticos que generen trabajo genuino y movimiento económico durante todo el año. Agradezco al gobernador por esta gestión en conjunto, en la que firmamos el contrato en Esquel con Piumato y hoy es una realidad”, indicó.

Por último, el intendente aseguró que el crecimiento de la infraestructura turística permitirá ampliar la llegada de visitantes. “Nuestro objetivo es seguir atrayendo nuevos turistas que conozcan Esquel, disfruten de nuestros atractivos naturales y, al mismo tiempo, fortalezcan la actividad económica local a través del consumo, el comercio y los servicios”, concluyó.