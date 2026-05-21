Esquel: el Punto Digital mantiene abiertas las inscripciones para talleres de tecnología y arte

El Punto Digital Esquel continúa ampliando sus alternativas de formación y recreación comunitaria. Su referente local, Claudio Echaury, confirmó que el espacio mantiene habilitadas las instancias de anotación para diversas propuestas formativas e invitó a los vecinos a sumarse, destacando que "tenemos aún todavía talleres con inscripciones abiertas, la verdad que están muy interesantes".

La oferta actual combina el aprendizaje técnico digital con la expresión artística tradicional, adaptándose a diferentes rangos de edad. "Hay unos talleres de edición de sonido, hay otros talleres de edición de video... tenemos también talleres no necesariamente del uso de una computadora, por ejemplo el taller de dibujo y de cine en papel, así se llama, que se realiza en el Punto Digital 1", especificó el coordinador, agregando que muchas de estas actividades están destinadas a niños, niñas y adolescentes, mientras que otras se orientan a un público adulto.

Debido a la necesidad de garantizar un aprendizaje práctico y personalizado, el referente aclaró cómo se coordina la matrícula en base a los recursos técnicos de las salas:

"La matrícula o el cupo que tenemos por taller va a estar relacionado a la cantidad de computadoras que tenemos por punto digital, así que el cupo por lo general es de 12 personas por taller".

Sin embargo, frente al notable interés de la comunidad, Echaury explicó las estrategias que aplican para duplicar la capacidad de asistencia: "Muchos de esos talleres se replican y tenemos dos grupos para abarcar a 24 personas, por ejemplo, y poder acaparar toda la demanda que tenemos, que es muy grande". En ese sentido, ratificó el compromiso del área para renovar constantemente la grilla de opciones: "Siempre estamos pendientes de sacar nuevas actividades, nuevos talleres y nuevos cursos, siempre con la premisa de que sean libres y gratuitos para los participantes".

Medios de contacto e inscripción

Para obtener más detalles sobre los programas, horarios o asegurar una vacante, los interesados disponen de canales de atención tanto virtuales como telefónicos:

Redes sociales: Se pueden realizar consultas buscando al espacio en las plataformas digitales como Punto Digital Esquel.

Mensajes de WhatsApp: El canal de comunicación directa habilitado es el 2945-636304.