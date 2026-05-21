Se viene la cuarta edición del Esquel Blues Festival con artistas de todo el país

La propuesta es organizada por músicos locales y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel a través de todas sus áreas.

Desde la organización destacaron el crecimiento que ha tenido el festival en los últimos años, consolidándose como uno de los encuentros de blues más importantes de la Patagonia. La iniciativa nació a partir de una red de músicos y referentes del género de distintas ciudades, entre ellos Pablo Alonso de Comodoro Rivadavia y José María Arrearte de Trelew, quienes junto a Damián Duflos comenzaron a generar espacios de encuentro para artistas y amantes del blues.

“En Esquel esta es la cuarta edición, en Comodoro este año será la quinta y en Trelew también se realizará la cuarta edición. Es un circuito patagónico que nació del amor por el blues y del trabajo de músicos que hace décadas mantienen viva esta música en la región”, dijo el músico Alun Lloyd.

En Esquel una de las grandes novedades de esta edición es la ampliación de la convocatoria, incorporando artistas de distintos puntos del país. Habrá músicos invitados de Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén, Cipolletti, Comodoro Rivadavia y SC de Bariloche, además de representantes locales.

El viernes 22 abrirá 20.30 hs, el festival Juan Cruz Crisci, referente del blues de Bahía Blanca, con un repertorio de blues tradicional y soul. Luego será el turno de Halftime Blues, banda de Comodoro Rivadavia encabezada por Nico Bueno, reconocido armoniquista de la provincia. Más tarde (22hs), se presentará Emiliana Duflos junto a la Blue Train Band de Cipolletti y Neuquén, mientras que el cierre de la noche estará a cargo de Goodfellas, con una propuesta festiva de rockabilly.

El sábado 23 la programación continuará con el trio Blutonic, banda de SC de Bariloche liderada por Carucha Jiménez. Después (21hs) subirá al escenario la Damián Duflos Band, seguida por José María Arrearte y “La Hora del Blues”. El gran cierre del festival estará a cargo de la reconocida cantante Alejandra Gallo, invitada especial de esta edición.

Gallo, quien visita Esquel por primera vez, expresó su entusiasmo por formar parte del encuentro: “Es un honor participar de un festival que ya tiene una identidad y una trayectoria. Mi idea es llevar la música a todos lados y difundir esta cultura tan hermosa. Estoy muy contenta de que la música me haya traído hasta acá”.

La artista adelantó que interpretará un repertorio de blues, rhythm and blues y rockabilly de los años 50, acompañada por músicos locales de la banda Goodfellas.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad y a los amantes del blues de la región a sumarse a esta propuesta que promete dos noches de gran nivel artístico, encuentro cultural y celebración de la música en vivo.







