Trevelin se prepara para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes se prepara para celebrar una de las fechas patrias más importantes del país. El intendente Héctor Ricardo Ingram, de manera conjunta con las autoridades directivas de la Escuela Bilingüe "Puerta del Sol" (N° 1025 y N° 1723), hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad para participar del acto oficial en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo y el Primer Gobierno Patrio.

La ceremonia central busca reunir a vecinos, instituciones civiles, delegaciones escolares y fuerzas de seguridad del "Pueblo del Molino" para recordar la gesta histórica de mayo de 1810.

Horario y ubicación del acto

La convocatoria oficial se encuentra programada para el inicio de la semana que viene bajo el siguiente cronograma:

Fecha: Lunes 25 de mayo.

Horario: A partir de las 10:00 horas.

Lugar: Gimnasio "Eduardo Bjerring", ubicado dentro del predio del Polideportivo Municipal "Evita".





M.G