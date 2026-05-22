11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Trevelin
22 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin se prepara para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

La Municipalidad y la Escuela "Puerta del Sol" invitan a los vecinos a participar de la ceremonia. Se realizará este lunes 25 de mayo, a las 10:00 horas, en el Polideportivo Municipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes se prepara para celebrar una de las fechas patrias más importantes del país. El intendente Héctor Ricardo Ingram, de manera conjunta con las autoridades directivas de la Escuela Bilingüe "Puerta del Sol" (N° 1025 y N° 1723), hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad para participar del acto oficial en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo y el Primer Gobierno Patrio.

 

La ceremonia central busca reunir a vecinos, instituciones civiles, delegaciones escolares y fuerzas de seguridad del "Pueblo del Molino" para recordar la gesta histórica de mayo de 1810.

 

Horario y ubicación del acto

 

La convocatoria oficial se encuentra programada para el inicio de la semana que viene bajo el siguiente cronograma:

 

Fecha: Lunes 25 de mayo.

 

Horario: A partir de las 10:00 horas.

 

Lugar: Gimnasio "Eduardo Bjerring", ubicado dentro del predio del Polideportivo Municipal "Evita".

 

 

 

 

M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Murió electrocutada con una planchita de pelo: el terrible final de una adolescente
2
 Q.E.P.D. Mariana Alejandra Gaspari
3
 Ex trabajadores del Casino de Esquel organizarán un mate bingo
4
 Presentan un manual y una plataforma digital para optimizar las emergencias neurológicas en el Hospital Zonal Esquel
5
 El extremo del horror: Quedó firme la condena contra un hombre acusado de abuso sexual infantil contra su hijo
1
 El fiscal ambiental de Buenos Aires visitó la Fiscalía de Esquel
2
 La Policía del Chubut lanza un curso básico para vigiladores privados
3
 Agenda deportiva: los días, horarios y lugares de cada competencia en la ciudad
4
 Familias del Club Slalom invitan a sumarse a la institución de cara a la temporada invernal
5
 QEPD: Dora Sierra
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -