El Cervantes ya eligió elenco para la obra que se hará en Lago Puelo

El proyecto teatral impulsado por el Teatro Nacional Cervantes en Lago Puelo ya tiene a sus protagonistas. Luego de varios días de audiciones y una convocatoria que superó las expectativas, fueron seleccionadas Georgina Bagnato Cabo y Tatiana Videla para integrar el elenco de “Y los perros, ¿se reirán?”, la obra que se estrenará el 4 de septiembre en la Casa de la Cultura.

La presentación oficial del elenco se realizó este viernes, cinco días después del inicio de las pruebas actorales que reunieron a 35 actrices de distintos puntos de la Comarca Andina.

Alejandro “Poli” Bontas, representante del Teatro Nacional Cervantes, valoró el nivel de las participantes y remarcó que la elección final estuvo atravesada más por las necesidades específicas de la obra que por diferencias de calidad interpretativa.

“Fue una selección muy compleja”

“Poli” Bontas aseguró que el proceso fue “arduo pero muy generoso” y reconoció el impacto que produjo la cantidad de inscriptas. “Me siento como un rey ante tanta oferta artística”, expresó durante la conferencia, donde también agradeció a todas las actrices que participaron de las audiciones.

En la misma línea, la directora Nadia Lozano explicó que las decisiones estuvieron vinculadas a la esencia que buscaban para los personajes.

“Nos encontramos con un nivel de talento muy alto. Fue muy difícil ir entendiendo qué particularidades necesitábamos”, señaló.

Según detalló, en las seleccionadas encontraron “potencia”, sensibilidad escénica y una fuerte capacidad de entregarse al juego teatral.

Un proyecto que empieza a tomar forma

Las actrices elegidas también compartieron sus primeras sensaciones tras conocer el resultado. Hablaron de nervios, ansiedad y felicidad, pero también de la intensidad del proceso vivido durante las jornadas de selección.

Georgina contó que trabaja como profesora de teatro en la Escuela Secundaria Artística 788, del Paraje Entre Ríos.

En cuanto a Tatiana, definió la experiencia como “desafiante y emocionante”.

El proyecto comenzará formalmente con encuentros previos y tareas de escenografía y vestuario durante junio. Los ensayos intensivos arrancarán entre el 27 y el 28 de junio y se extenderán durante julio y agosto.

La obra tendrá funciones los viernes y sábados a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Lago Puelo.

Música en escena

Durante la presentación también tomó la palabra la actriz y violinista Graciela Jacubowicz, quien será parte de la propuesta musical en escena junto al compositor y director musical Pablo Kormos.

Jacubowicz relató que una de las instancias más fuertes del proceso fueron las últimas audiciones, donde comenzaron a aparecer conexiones entre el trabajo corporal de las actrices y el universo musical de la obra. “Se veía una preselección de actrices muy entregadas con el cuerpo y ahí es donde le pudimos poner una música a esos cuerpos”, expresó.

Además del trabajo musical, la producción contará con escenografía de Laura Toledo y un equipo técnico-artístico integrado por profesionales de la Comarca.

Teatro, producción local y trabajo colectivo

La propuesta forma parte del programa “TNC Produce en el País”, mediante el cual el Teatro Nacional Cervantes desarrolla producciones en distintas localidades argentinas junto a equipos artísticos locales.

En este caso, además del elenco, participan profesionales de la Comarca en áreas como música, vestuario, escenografía y asistencia de dirección.

Agustina Vargas, autora de la obra y asistente de dirección, contó que fue impactante ver cómo el texto empezó a cobrar vida durante las audiciones. “Fue muy fuerte ver desde afuera algo que una escribe y descubrir cosas que no había visto”, sostuvo.

Visiblemente emocionada, se refirió al vínculo con Lago Puelo y aseguró que siente “mucho orgullo” de que el proyecto se realice en la zona.

Hacia el cierre de la presentación, la directora Nadia Lozano expresó su deseo de que el entusiasmo generado por las audiciones también se traduzca en acompañamiento del público durante las funciones. “Queremos que este movimiento avive el fuego del teatro en la Comarca”, manifestó.

O.P.