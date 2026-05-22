Comenzaron las prácticas profesionalizantes de estudiantes del CFP N° 660 en el HCD de Trevelin

Este viernes se realizó la presentación institucional en el recinto del HCD de Trevelin. Participaron la presidenta del cuerpo, Claudia Garitano, los ediles Marisol Salazar, David Arakawa y Tegid Evans, el secretario legislativo Fabio Durando y, en representación del CFP N° 660, Adrián Raffa y Alejandra Torres, junto a los estudiantes Débora Poza, Santiago Tardón, Micaela Briones Ríos, Marcelo Camaño, Luzmila Figueroa, Soledad Antón y Claudia Palavecino.

En este sentido, Claudia Garitano destacó que “este es el tercer año que venimos trabajando conjuntamente con el Centro de Formación Profesional N° 660 en relación a las prácticas profesionalizantes de los estudiantes que se capacitan. En esta oportunidad son estudiantes del curso de Auxiliar Administrativo”.

Además, señaló que “son varios los estudiantes que estarán realizando prácticas en el HCD vinculadas a procesos administrativos”.

Por su parte, el secretario legislativo Fabio Durando indicó que “como ha sido en otras oportunidades, para nosotros es una gran responsabilidad que los estudiantes realicen sus prácticas en el HCD”. Asimismo, recordó que durante el año pasado los alumnos se capacitaron en atención al público en mesa de entrada, conformación de expedientes y notas, manejo de fotocopiadora, escaneo de documentación, utilización de Drive y trabajo en la web institucional del Concejo Deliberante.

En ese marco, explicó que durante este año “se continuará con la misma modalidad de trabajo”.

Finalmente, Durando expresó que “el CFP N° 660 lleva adelante diferentes cursos de capacitación en nuestra comunidad y este año es el de Auxiliar Administrativo. Por eso agradecemos a los directivos por elegirnos como espacio para la capacitación de sus estudiantes. Para nosotros es importante el aporte que realizan los alumnos durante su paso por el Concejo Deliberante”.