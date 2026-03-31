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Por Redacción Red43

Residuos en la Comunidad Nahuelpan: "Habrá que emprolijar los trabajos porque no están dando resultados"

Tras la circulación de videos en redes sociales sobre la presencia de residuos en el área de Nahuelpan, las autoridades del Concejo analizaron los trabajos de mantenimiento y el esquema laboral vigente. 
Por Redacción Red43

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La comitiva legislativa, integrada por la bancada oficialista y el concejal Martín Escalona por la oposición, realizó una visita a la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos y relevó el estado de los sectores colindantes a la comunidad Nahuelpan. Rubén Álvarez se refirió a las imágenes difundidas recientemente que muestran la dispersión de materiales y explicó además que se evalúa el desempeño de los cinco contratos de miembros de la comunidad que trabajan en el lugar. El objetivo de las autoridades es optimizar las tareas de contención para evitar que los residuos afecten el entorno, especialmente en jornadas con ráfagas de viento que dificultan el manejo de ciertos materiales.

 

“Habrá que por ahí emprolijar algún tipo de los trabajos que se están haciendo, porque no están dando los resultados que tienen que dar”, reconoció Álvarez sobre la situación en ese sector del predio. Al referirse a la conformación de la comitiva que asistió a la visita programada, el titular del Concejo Deliberante manifestó que el no estar me parece que es una falta de respeto al que lo votó, subrayando que es fundamental ver la realidad de las cuestiones para representar adecuadamente a la ciudadanía.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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