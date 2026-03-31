La Hoya abre concurso para el servicio médico de la temporada 2026

El Centro de Esquí La Hoya informa la apertura de un Concurso Privado de Propuestas para la contratación del servicio de atención médica y enfermería que operará durante la temporada invernal 2026.

Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico hasta el 27 de abril de 2026 a las 17 horas, cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases y condiciones del concurso.

Los interesados deberán acreditar experiencia en el rubro, detallar la propuesta de servicio, el equipo profesional y el equipamiento a utilizar, además de realizar una visita previa a las instalaciones.

Las cláusulas generales y condiciones completas del concurso se encuentran disponibles en la web oficial skilahoya.com.

R.G.