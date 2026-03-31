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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

La Hoya abre concurso para el servicio médico de la temporada 2026

El centro de esquí convoca a presentar propuestas para la cobertura sanitaria del invierno 2026. Hay tiempo hasta el 27 de abril y se exige experiencia, equipo profesional y visita previa a las instalaciones. 
Por Redacción Red43

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El Centro de Esquí La Hoya informa la apertura de un Concurso Privado de Propuestas para la contratación del servicio de atención médica y enfermería que operará durante la temporada invernal 2026.

 

Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico hasta el 27 de abril de 2026 a las 17 horas, cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases y condiciones del concurso.

 

Los interesados deberán acreditar experiencia en el rubro, detallar la propuesta de servicio, el equipo profesional y el equipamiento a utilizar, además de realizar una visita previa a las instalaciones.

 

Las cláusulas generales y condiciones completas del concurso se encuentran disponibles en la web oficial skilahoya.com.

 

 

 

 

R.G.

 

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