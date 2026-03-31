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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

¡Mandale mecha! Mala Fama llega a Esquel

La banda liderada por Hernán Coronel se presentará este sábado 4 de abril con un show en vivo. Las entradas anticipadas ya están disponibles y el evento contará con promos y cupo limitado.
Por Redacción Red43

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La banda de cumbia villera Malafama se presentará este sábado 4 de abril en un show en vivo que reunirá parte de su repertorio más conocido.

 

El grupo, encabezado por Hernán Coronel, es uno de los referentes del género desde fines de la década del 90 y mantiene vigentes varios de sus temas más populares.

 

Según informaron desde la organización, el evento comenzará a las 00:00 horas y contará con cupo limitado. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en Kiosco Holly.

 

El ingreso será a partir de los 17 años y habrá promociones en bebidas durante las primeras horas de la noche.

 

La propuesta forma parte de una agenda de espectáculos que busca acercar presentaciones en vivo y distintas opciones de entretenimiento para el público local.

 

 

 

 

 

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