Comodoro Rivadavia será sede del Foro Provincial de Concejales 2026.

Será el 15 de abril, con organización de la Legislatura del Chubut y como continuidad de los Foros llevados adelante en 2024 en la casa de las leyes, en Rawson, y el año pasado en Tecka. E

ste año, la sede será el Centro Cultural “Alfredo Sahdi” de Comodoro. La apertura contará con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna. Entre los conferencistas estará el ex diputado nacional y especialista en planificación urbana Fabio Quetglas.



La edición 2026 del Foro Provincial de Concejales que se realizará el próximo miércoles 15 de abril en Comodoro Rivadavia contará con las presencias de autoridades y conferencistas invitados para el encuentro, organizado por la Legislatura del Chubut y que es continuidad de los concretados en 2024 en la casa de las leyes y el año pasado en Tecka.



La inscripción para el Foro Provincial de Concejales 2026 comenzó a mediados de marzo, ya tiene cerca de 80 anotados, y continúa abierta a través del formulario disponible en el link https://forms.gle/cJJgcMitnfMvWbkk7



Los destinatarios son concejales, así como secretarios legislativos, secretarios de bloque, asesores y personal administrativo.



Se trata de un espacio de formación que busca mejorar la calidad de la representación y que contempla temas de interés expresados por los propios concejales, para lo cual se generaron canales de comunicación permanentes entre la organización y los ediles.



El Foro Provincial de Concejales 2026 se llevará adelante en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi” de Comodoro Rivadavia y comenzará el 15 de abril a las 9,30 con las acreditaciones. A las 10,30 tendrá la apertura, que estará a cargo del vicegobernador Gustavo Menna, así como del intendente Othar Macharashvili y del viceintendente comodorense, Maximiliano Sampaoli.



A continuación se llevará adelante la conferencia “Los cuatro pilares de la planificación”, a cargo de Fabio Quetglas, ex diputado nacional, y director de la Maestría en Ciudades de la UBA y de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).



El Foro incluirá además la conferencia “La transformación del espacio urbano: entre la regulación y la decisión política”, con la participación de los diputados provinciales Sergio Ongarato (ex intendente de Esquel) y Luis Juncos (ex intendente de Rada Tilly), quienes estarán acompañados por Daniel Do Carmo, titular de la Delegación del Colegio Profesional de Ingenieros y Técnicos Industriales del Chubut.



Asimismo se desarrollará la charla “IA y función pública en los gobiernos locales”, a cargo de Amalia Peralta, consultora especializada en adopción de tecnologías en el sector público; y de Tomás Delgado, profesor universitario especialista en políticas públicas.



El Foro también tendrá la presentación de un curso online de comunicación política a cargo de Adrián Sandler, director de Prensa de la Legislatura y profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”; y un taller de cierre con la temática “Laboratorio de innovación: proyectos de IA a escala local”.