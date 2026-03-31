El concejal Martín Escalona asistió a la reunión en la Planta Tratamiento de Residuos Solidos Urbanos en la mañana de hoy, convocada por el intendente Matías Taccetta y acompañado de concejales del oficialismo.



Del sector opositor, fue el único en asistir: “lamentablemente no vino el Intendente, habíamos pedido que sea en el marco de la Comisión de Ambiente, con documentación respaldatoria, porque venir a ver sin saber concretamente qué venimos a ver, era como medio en el aire”.



El concejal insiste en el pedido de detalles sobre la extensión del espacio y sus usos específicos, basado en los reclamos de vecinos: “lo que más nos preocupa en este momento, es la situación de los vecinos y las vecinas de Nahualpan, sigue de la misma manera, 5 contratos por 6 horas, lo cual ya habíamos marcado en diferentes visitas y charlas con el Ejecutivo, es claramente insuficiente”.

Escalona concluyó que no puede “evaluar la calidad de la visita sin la documentación en la mano, no tenés con qué comparar, venís a ver máquinas, vamos a ver los fardos, pero no podemos hacer el seguimiento de cómo viene el proceso, sí sabemos que se vende y se saca algo, pero no tenemos la documentación”.



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