Concejales visitaron la planta de tratamiento y destacaron el avance de las obras

La responsable de la PTRSU calificó como sumamente positivo el encuentro con los concejales de Esquel, quienes se interiorizaron sobre aspectos técnicos y la vida útil de la nueva infraestructura. Durante la jornada, se brindaron detalles sobre los procesos de separación y la comercialización de materiales reciclables que se lleva adelante. "El balance es positivo, la verdad es que poder mostrar una obra como esta obra, como la que tenemos en ejecución, es sumamente positivo, considero que es una obra muy importante para Esquel", expresó la funcionaria.

En el marco de esta visita, López Rey informó que ya se concretó la venta de 380.000 kilos de material, lo que representa un ingreso superior a los 33 millones de pesos para las arcas municipales. Al respecto, destacó que se trata de material recuperado íntegramente durante la presente gestión. "Le agradezco a los concejales que se hayan acercado hasta la planta para poder conocer y la posibilidad de contarles cómo vamos avanzando", señaló la gerente durante la recorrida por los sectores de acopio.

Asimismo, la funcionaria aprovechó la oportunidad para defender el trabajo del personal operativo frente a críticas que circulan en el ámbito público. "Considero que es muy dañino cuando salimos solo por una cuestión de dañar políticamente, salimos a expresar en los medios que en la planta no se trabaja, que se toma mate y que no se separa", sostuvo. Para la responsable del área, estos mensajes son falsos y perjudican la gestión ambiental ya que "todo ese material que nosotros tenemos ahí realmente no sale de otro lugar que no es la cinta de clasificación".

Finalmente, se refirió a la situación con el municipio de Trevelin, confirmando que la deuda por el uso del servicio se encuentra en instancias judiciales. "El gobierno de Trevelin no ha dado las respuestas que tiene que dar, no ha demostrado el interés que nosotros manifestamos en las reuniones técnico-jurídicas que llevamos adelante", sentenció. López Rey subrayó que, ante la falta de voluntad de pago de la localidad vecina, el nuevo módulo se financia exclusivamente con el aporte de los vecinos de Esquel.

E.B.W.