Investigan presunto daño ambiental en la Laguna Brychan

La Agencia de Ambiente y Maltrato Animal de la Fiscalía de Esquel, en conjunto con otras instituciones, llevó adelante un operativo de inspección y recolección de muestras en la Reserva Natural Laguna Brychan, en los alrededores de Trevelin. La medida, que contó con autorización judicial, tiene como objetivo principal investigar si una extracción ilegal de agua está causando la degradación del ecosistema y la mortandad de peces detectada en la zona.

Desde el año 2020, vecinos del lugar denunciaron que el agua de la laguna perdió su transparencia histórica para tornarse verdosa, un proceso de eutrofización vinculado a la proliferación de algas. Este cambio ambiental provocó la muerte de peces y el desplazamiento de aves que habitaban el espejo de agua. La principal sospecha de los investigadores recae sobre el uso de riego ilegal para producción agrícola en campos cercanos sin la autorización del Instituto Provincial del Agua.

En etapas previas, el organismo provincial ya había constatado la existencia de mangueras de gran porte que extraen agua de la laguna hacia predios linderos. Durante este nuevo procedimiento, el personal judicial y científico trabajó para verificar el destino de estas conexiones, identificar posibles bombas instaladas o diques que alteren el escurrimiento natural y recolectar muestras para análisis biológicos que confirmen la presencia de contaminantes o exceso de nutrientes.

Un aspecto destacado del operativo fue su coordinación con el paso del satélite de la misión Sentinel-2 del programa Copernicus. Esta estrategia, realizada en colaboración con el CONICET, permitirá cruzar los datos obtenidos en el terreno con imágenes satelitales actuales para obtener un diagnóstico objetivo del estado del recurso hídrico. Todas las tareas realizadas en la reserva fueron filmadas para garantizar la validez de las pruebas en la causa penal que se instruye.

E.B.W.