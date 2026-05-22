10°
11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
22 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Prorrogaron los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales hasta fines de julio

La extensión alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas. Cuál es el nuevo calendario anunciado por ARCA.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tal como había adelantado este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un encuentro con un grupo de contadores en el Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

 

La medida extendió excepcionalmente los vencimientos hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

 

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y modificó el calendario previsto originalmente para julio. Con el nuevo esquema, ARCA unificó la fecha de vencimiento de los principales tributos alcanzados por la prórroga excepcional en el 27 de julio de 2026. Hasta la prórroga, los vencimientos arrancaban el 11 de junio y se escalonaban en función del CUIT.

 

Según informó el organismo, la decisión respondió a pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

 

La medida alcanzó tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, uno de los instrumentos impulsados por el Gobierno dentro del paquete vinculado a la denominada ley de inocencia fiscal y al esquema orientado a captar “dólares del colchón”.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caso Diego Melín: Fiscalía formalizó la imputación por homicidio
2
 Esquel: el Punto Digital mantiene abiertas las inscripciones para talleres de tecnología y arte
3
 Q.E.P.D. Mariana Alejandra Gaspari
4
 “Una forma de acercarlos a los símbolos patrios”
5
 Se viene la cuarta edición del Esquel Blues Festival con artistas de todo el país
1
 Ex trabajadores del Casino de Esquel organizarán un mate bingo
2
 Chamorro explicó su postura sobre la reforma de Zona Fría, la planta de residuos y las moratorias
3
 Prorrogaron los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales hasta fines de julio
4
 Comenzaron las prácticas profesionalizantes de estudiantes del CFP N° 660 en el HCD de Trevelin
5
 Condenaron a un hombre que ignoró órdenes judiciales y acosó reiteradamente a una mujer
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -