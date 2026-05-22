Prorrogaron los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales hasta fines de julio

Tal como había adelantado este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un encuentro con un grupo de contadores en el Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

La medida extendió excepcionalmente los vencimientos hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y modificó el calendario previsto originalmente para julio. Con el nuevo esquema, ARCA unificó la fecha de vencimiento de los principales tributos alcanzados por la prórroga excepcional en el 27 de julio de 2026. Hasta la prórroga, los vencimientos arrancaban el 11 de junio y se escalonaban en función del CUIT.

Según informó el organismo, la decisión respondió a pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

La medida alcanzó tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, uno de los instrumentos impulsados por el Gobierno dentro del paquete vinculado a la denominada ley de inocencia fiscal y al esquema orientado a captar “dólares del colchón”.