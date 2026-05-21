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Por Redacción Red43

Caso Diego Melín: Fiscalía formalizó la imputación por homicidio

A más de un año del hecho donde el joven fue atropellado a la medianoche, en una investigación que recolecta evidencias sobre "picadas" de autos en la región.
Por Redacción Red43

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Diego Melín, joven deportista de la ciudad de Esquel, volvía de su trabajo en la noche del domingo 4 de mayo de 2025, cuando fue embestido por un auto.

 

Cruzando la esquina de Avenida Alvear y Perón, donde hoy una estrella en el asfalto lo recuerda, fue llevado de urgencia por la ambulancia del Hospital Zonal de Esquel.

 

Días después, falleció en dicho lugar y la investigación recrudeció con las evidencias que apuntaban a una "picada", carreras ilegales de autos particulares en espacios públicos de la región.

 

Melín transitaba en bicicleta, y las cámaras de seguridad peritaron no un auto, sino dos, implicados en el momento del hecho, siendo uno de ellos el que diera el impacto mortal.

 

Sin fecha definida para el juicio, a más de un año, los avances en la investigación confirmaron en el día de hoy, que el automóvil circulaba a más de 100 kilómetros por hora, en una intersección cuya máxima es de 30 km/h, y en un horario de poca circulación de tránsito.

 

Con la sumatoria de pruebas, se avanzó en la imputación de homicidio simple con dolo eventual. La Fiscalía a cargo también presentó una imputación por homicidio culposo agravado.

 

SL

 

 

 

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