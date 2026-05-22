Chamorro explicó su postura sobre la reforma de Zona Fría, la planta de residuos y las moratorias

La concejal Evangelina Chamorro comenzó su presentación en el Honorable Concejo Deliberante refiriéndose al suicidio de un policía en la provincia.



“Hechos muy lamentables”, señaló, evaluando que esos casos marcan: “la destrucción deliberada del entramado social, hay una cuestión deliberada de destruir, de romper, de desangrar las comunidades”.



“Que un trabajador se tenga que suicidar la verdad que es el drama tangible, es el drama social llevado a la acción, alguien que no puede sobrellevar la situación y no es el único porque si hablamos, se multiplican las situaciones”.

Apuntó a quienes apoyan el modelo nacional de Milei, distinguiendo el foco de intereses: “nosotros planteamos que por ejemplo la tierra no debe otorgarse a valor cero o valor irrisorio a quienes sí pueden pagarla, si realmente tienen un interés de generar fuentes de trabajo”



Sobre la reforma al régimen de Zonas Frías: “En relación a la quita de subsidios, va a profundizar la crisis. Cuántas personas hoy están contentas porque tienen gas, bueno ¿Cuánto van a tener que pagar de gas? Porque ya la situación con Camuzzi cambió, ya sabemos que se permitía tener tres boletas adeudadas, bueno hoy no, hoy es una sola y ya llega el aviso. Eso no mejora la calidad de vida de nadie”.



Chamorro explicó la postura de su bloque sobre la derogación del convenio marco y de la gestión de la planta de tratamiento: “De esta banca vamos a decir que nosotros vamos a propiciar la paz social. No queremos estar en disputa o cuando hay posibilidades de diálogo sin intentar generar el diálogo. Entonces en ese sentido el acuerdo Marcos se podrá readecuar. Pero fue pensado desde una mirada incluso dentro de lo que es el cuidado del ambiente. Y el ambiente no termina en un ejido urbano, no termina donde empieza Trevelin. El ambiente es uno solo. Y sobre todo propiciar a que se generen canales de diálogo para poder resolver esta situación”.



Respecto a la moratoria que alcanzaría a vecinos y a comerciantes: “¿Por qué creen ustedes que un gobierno sacaría una moratoria? Porque la economía en todos los niveles de nuestra sociedad está frenada. Los locales se cierran, si ustedes dan una vueltita por la ciudad de Esquel hay cantidad de vidrieras bajas, locales que están cerrando. En ese sentido los vecinos están completamente endeudados y la moratoria tendría que venir a tratar de brindar el mayor beneficio para vecinos y vecinas. Lo que vimos hasta ahora en el tratamiento es total intransigencia porque recibimos la visita de la Secretaría de Hacienda en la comisión y fue completamente intransigente ante los planteos”.



Apuntó que en el detalle de la moratoria: “hay trampas en la moratoria. Tenes que acceder, pero si pagás toda tu deuda. Entonces ni siquiera te permite al menos saltar la deuda de adoquines, si tenés adoquines, la deuda del impuesto inmobiliario, si tenés atraso o la patente vehicular. Entonces en ese sentido es completamente coercitiva sobre los vecinos porque de primera te insta a que te metas en una deuda mayor”.



Entre criticas a los plazos y porcentajes, apuntó recomendaciones expresadas para la Secretaria de Hacienda: “es cada vez más la cantidad de vecinos y vecinas que no pueden afrontar las deudas que se les está generando, por lo tanto, se acercan al Concejo pidiendo algún tipo de plan de cuotas, quitan intereses y demás, y que realmente sea en beneficio de los vecinos y vecinas de este hogar”.

SL

