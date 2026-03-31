Laberinto Patagonia propone una "búsqueda del tesoro" para Pascuas

La Patagonia argentina guarda paisajes que parecen sacados de una postal, dentro de la cual se moldea una experiencia turística que mezcla naturaleza, juego y desafío: uno de los laberintos vegetales más grandes de Sudamérica.

Laberinto Patagonia, ubicado en la localidad de El Hoyo, permanecerá abierto hasta el lunes 6 de abril inclusive, fecha en la que finalizará su temporada.

El domingo de Pascuas ofrecerá una propuesta especial: en conjunto con la Heladería Jauja, se realizará una divertida búsqueda del tesoro dentro del laberinto, con huevos de Pascua como premio.

El laberinto está ubicado en el km 3,7 Camino a, El Desemboque, U9211 El Hoyo, la comarca andina de la provincia de Chubut, dentro del valle fértil que rodea a El Hoyo. La zona se caracteriza por bosques, chacras productivas y vistas abiertas a la cordillera, un paisaje típico del norte patagónico.

El predio turístico se encuentra cerca de la ruta que conecta con El Bolsón, lo que lo vuelve una parada frecuente para quienes recorren la región.

El atractivo principal es, claro, intentar resolver el recorrido sin perderse demasiado. Al ingresar, los visitantes reciben algunas indicaciones básicas, aunque la experiencia apunta justamente a explorar y equivocarse un poco. El laberinto está construido con setos altos que superan la altura de una persona, lo que impide ver el recorrido completo desde adentro. Esa característica genera la sensación de estar dentro de un verdadero rompecabezas natural.

Además del circuito principal, el predio incluye otras actividades pensadas para pasar el día. Hay miradores que permiten observar el diseño del laberinto desde arriba, sectores de descanso y espacios gastronómicos donde se ofrecen productos regionales. No faltan las clásicas tortas caseras, cervezas artesanales y dulces elaborados en la comarca.

SL