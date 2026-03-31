Corte de luz programado en Trevelin

La prestataria de servicios públicos informó que el corte de energía eléctrica se llevará a cabo durante la mañana del miércoles con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento preventivo en las líneas de media tensión que abastecen a la zona. Según detallaron desde la institución, la interrupción del servicio está programada para comenzar a las 08:00 y se extenderá hasta las 09:30 horas aproximadamente.

Los usuarios que se verán afectados por estos trabajos son aquellos residentes en la Zona Horizonte y en el Loteo Phillips de Trevelin. Desde la Cooperativa solicitaron a los vecinos de los sectores mencionados tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el periodo de tiempo en que se desarrollen las maniobras en la red. Estas intervenciones, asegura la empresa, forman parte del plan de mejoras periódicas que busca garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la localidad de Trevelin.

E.B.W.