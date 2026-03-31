Crean filtro doméstico contra microplásticos

Un equipo de especialistas del CONICET en el INTEMA, Mar del Plata, trabaja en el desarrollo de un dispositivo de uso doméstico diseñado específicamente para remover micro y nanoplásticos del agua potable. El proyecto, liderado por la investigadora Carla di Luca, surge como respuesta a la creciente preocupación global por estas partículas, que tienen la capacidad de ingresar al organismo y acumularse en los tejidos.

El sistema funciona en dos etapas fundamentales. Primero, utiliza fotólisis UVC para activar la superficie de los plásticos y hacerlos más "pegajosos". Luego, mediante materiales porosos derivados de residuos industriales, logra capturar y retener las partículas de manera eficiente. Esta tecnología se diferencia de los purificadores convencionales, que suelen dejar pasar los nanoplásticos debido a su tamaño extremadamente reducido, menor a un micrómetro.

“Nuestra expectativa es que esta línea de trabajo pueda evolucionar hacia una solución innovadora, eficiente y accesible para la mitigación de micro- y nanoplásticos en sistemas de abastecimiento de agua”, afirmó Di Luca sobre el impacto esperado de esta investigación, que ya fue reconocida con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2025.

A diferencia de otros métodos como la ósmosis inversa, este desarrollo destaca por su bajo consumo energético y el uso de materiales revalorizados, lo que reduce significativamente los costos de implementación. Con resultados experimentales alentadores, el grupo busca ahora avanzar hacia la madurez tecnológica para facilitar su llegada al mercado y mejorar la calidad del agua en los hogares.

E.B.W.