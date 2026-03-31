Gendarmería detectó cinco infractores a la Ley de Pesca

En una serie de operativos conjuntos con la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut, el Escuadrón 36 ESQUEL “Subalferez D Guillermo NASIF” de Gendarmería Nacional realizó controles de ruta en las localidades de Esquel y Trevelin, de la provincia de Chubut.

Los operativos, llevados a cabo el 28 y 29 de marzo del corriente año, tuvieron como resultado la labranza de actas por infracción a la Ley de Pesca y otras normativas.

Producto de los procedimientos se fiscalizaron a unos sesenta pescadores, labrándose cinco actas de infracción por incumplimiento a la reglamentación vigente y se decomisaron unos veintiséis pescados (Trucha Marrón, Arcoíris y Perca).

Presentes procedimientos se enmarcan en el fortalecimiento de los controles preventivos que desarrolla de manera permanente el Escuadrón 36 Esquel “Subalferez Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional Argentina en zonas de seguridad estratégicas, incluyendo rutas nacionales, pasos fronterizos y áreas protegidas. Estas acciones tienen como objetivo principal prevenir y detectar distintos delitos, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad pública y el cumplimiento de la ley.



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