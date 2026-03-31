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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta por vientos intensos: Martes con ráfagas de casi 100 km/h

El Servicio Meteorológico prevé una jornada inestable para este 31 de marzo. Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y condiciones de fuerte viento hacia la tarde, con un marcado descenso de la temperatura.
Por Redacción Red43

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De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 31 de marzo se presentará como una jornada marcada por la inestabilidad climática y, fundamentalmente, por la presencia de fuertes vientos en toda la región cordillerana.

 

El día comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada, con temperaturas que rondarán los 10°C. Sin embargo, hacia la mañana las condiciones empeorarán con la llegada de lluvias aisladas (probabilidad del 10 al 40%) y un descenso térmico que ubicará la marca mínima en los 7°C.

 

Alerta por ráfagas

El fenómeno más destacado del martes será el viento. Si bien durante la primera mitad del día se mantendrá en valores moderados de entre 23 y 31 km/h, hacia la tarde la intensidad aumentará considerablemente. Se esperan vientos constantes del sector Oeste de hasta 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar un pico de entre 88 y 97 km/h.

 

Hacia la noche, la intensidad del viento tenderá a disminuir levemente, aunque se mantendrán ráfagas de hasta 59 km/h bajo un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima para el cierre del día se estabilizará en los 11°C.

 

Recomendaciones

Ante el pronóstico de ráfagas cercanas a los 100 km/h, se solicita a la población evitar dejar objetos sueltos en patios o balcones que puedan ser volados por el viento, y extremar los cuidados en caso de tener que transitar por rutas de la región debido a la baja visibilidad y la inestabilidad de los vehículos.



 

 

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