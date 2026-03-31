Ciencia en la Comarca: Lago Puelo será sede de una jornada de divulgación abierta a la comunidad

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en conjunto con la Municipalidad de Lago Puelo, llevará adelante los días 10 y 11 de abril una nueva Jornada de Divulgación Científica en esa localidad cordillerana, con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la comunidad.

La propuesta contará con el acompañamiento de instituciones de referencia como el Museo Egidio Feruglio (MEF), el CONICET CENPAT, el CIEFAP, el CIEMEP, junto a becarios, además de investigadores de distintos puntos de la provincia que participarán activamente de las actividades.

El encuentro se desarrollará en la sede de Cultura Lago Puelo, ubicada en Avenida Los Notros y El Maqui, bajo una modalidad dinámica que combinará estaciones de talleres rotativos y charlas breves, pensadas para facilitar la interacción entre el público y la comunidad científica.

Espacio de intercambio

Las jornadas buscan generar un espacio de intercambio entre las familias y los equipos de investigación, promoviendo la curiosidad, el aprendizaje y la apropiación social del conocimiento a través de experiencias lúdicas y participativas.

El viernes 10 de abril estará destinado a estudiantes de escuelas primarias, particularmente de cuarto grado, quienes participarán de circuitos de talleres especialmente diseñados para despertar el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Por su parte, el sábado 11 de abril la jornada estará abierta a toda la comunidad, con propuestas para todas las edades que incluirán charlas, stands interactivos y talleres con inscripción previa, ampliando las posibilidades de participación y acercamiento al conocimiento científico.

Entre las actividades se destacan experiencias vinculadas a la paleontología, la biología, la arqueología, la micología y las ciencias ambientales, abordadas desde una perspectiva accesible y entretenida que invita a descubrir el trabajo científico en primera persona.

Cronograma de actividades

Viernes 10 de abril – Escuelas primarias (4° grado)

Horario: 8:30 a 11:30 horas

Modalidad: Circuitos de talleres (30–40 minutos por grupo)

- Misión Bochón

- Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos? – Facundo Zaffaroni

- Mini Científicos por un día – Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut

- Arqueólogos por un día – Pablo Fernández

- Pequeños cientificos del bosque: descubriendo las Cyttarias – Yamila Arias

- Stand institucional del CIEFAP

- Cierre colectivo: preguntas, intercambio y despedida

Sábado 11 de abril – Jornada abierta a la comunidad

Horario: 10:00 a 15.00 horas

Modalidad: Charlas breves + talleres abiertos (circulación libre)



Actividades abiertas:

- Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos?

- Mini Científicos por un día

- Misión Bochón

- Stand del CIEFAP

- Descubriendo los secretos del río: una misión para pequeños científicos – Florencia Acosta

Charlas:

- “Cyttarias: un alimento del bosque entre tradición y ciencia”, licenciada Yamila Arias.

- “El lado oscuro de los alimentos procesados”, doctora Marta Mesias, investigadora del CESIC (España).

Talleres con inscripción previa (en salas): https://forms.gle/6YrUzFjeeebJ9tG27

- 10:00 a 11:00 horas | Escena del crimen – Irina Velazquez

- 11:30 a 13:00 hs | Paleontólogos por un día (MEF) A cargo del personal técnico del Museo Egidio Feruglio (MEF) Luisina Tagliaferri, Monica, Swidzinski y Mariano Caffa.







M.G