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Por Redacción Red43

Buscan prohibir por ley el uso de celulares en cárceles tras el avance de extorsiones desde penales

Un proyecto de Silvana Giudici propone prohibir totalmente los celulares en cárceles y modificar la Ley 24.660, en medio del aumento de delitos organizados desde penales y tras un caso que expuso el problema.
Por Redacción Red43

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El Congreso volvió a poner en debate el uso de teléfonos celulares en las cárceles con un proyecto impulsado por la diputada Silvana Giudici que busca su prohibición total. La iniciativa plantea modificar la Ley 24.660 para dejar en claro que las personas privadas de la libertad no pueden utilizar dispositivos de comunicación.

 

La propuesta surge en un contexto de crecimiento de estafas, amenazas y extorsiones organizadas desde el interior de los penales. 

 

El proyecto, que cuenta con el respaldo de más de 50 diputados, propone incorporar el artículo 79 bis para prohibir la tenencia, uso o ingreso de celulares y otros dispositivos inalámbricos. Solo se permitiría el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos o laborales, bajo control penitenciario.

 

Además, se establecen sanciones más severas al considerar faltas graves la posesión o el ocultamiento de dispositivos no permitidos y los intentos de acceso a internet por fuera de los sistemas habilitados.

 

El impulso de la iniciativa se da tras una serie de casos que evidenciaron la operatoria de bandas desde prisión. Entre ellos, el de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años que fue víctima de una extorsión iniciada a través de un perfil falso en una aplicación de citas, detrás del cual operaba una organización desde cárceles bonaerenses.

 

Para Giudici, este tipo de hechos demuestra la necesidad de reforzar los controles y avanzar en una ley que impida de manera efectiva el uso de celulares en los penales.

 

 

 

R.G.

 

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