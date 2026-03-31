Ejercicios militares en Esquel: restringen el acceso al Polígono de Tiro y la laguna Willmanco

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” informó a la comunidad de Esquel y zonas cercanas que este 31 de marzo se realizarán ejercicios militares en el Campo de Instrucción Militar.

Las actividades incluirán prácticas de tiro con armamento portátil, además de desplazamientos de vehículos y personal en sectores específicos como el Polígono de Tiro y la laguna Willmanco.

Desde la unidad militar indicaron que, por razones de seguridad y para prevenir incidentes, se restringirá la circulación en esas áreas entre las 08:00 y las 18:00 horas.

En ese sentido, solicitaron a la población respetar las indicaciones y evitar ingresar a los sectores afectados durante el desarrollo de las maniobras.

R.G.