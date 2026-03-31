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Por Redacción Red43

Directora infiel: vendió en un millón de pesos un torno que fue donado a la escuela

También se comprobaron irregularidades en el manejo de fondos del bufete. Se trata del colegio 703 de Puerto Madryn. Fue condenada a un mes de prisión en suspenso.
Por Redacción Red43

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Patricia Goettig recibió un mes de prisión en suspenso tras admitir irregularidades en el manejo de bienes donados y fondos del bufete escolar durante 2023, La exdirectora de la Escuela 703, “José Toschke”, de Puerto Madryn, fue condenada tras acordar un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad por malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.

 

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando la empresa Aluar donó a la institución dos tornos marca Turry T-250. Si bien la recepción de los equipos fue formalizada, la investigación determinó que uno de ellos fue vendido de manera irregular a un particular por $1.000.000, sin que el dinero ingresara a los registros oficiales de la escuela ni de la Asociación Cooperadora.

 

En su resolución, la jueza Marcela Hernández señaló que la entonces directora incumplió con su deber de resguardar y administrar los bienes públicos, al tiempo que advirtió inconsistencias en la registración de la donación, ya que uno de los tornos fue asentado como perteneciente a la cooperadora.

 

El fallo también abordó un segundo episodio vinculado al cobro del alquiler del bufete escolar. Según se estableció, Goettig recibía mensualmente $100.000 en efectivo de la concesionaria, Zulma Luchesi, pero no registraba esos ingresos ni informaba su destino, lo que impidió verificar su utilización en beneficio de la institución. Por ambos hechos, la Justicia consideró acreditada la responsabilidad penal de la exdirectora, quien fue condenada a una pena de ejecución condicional.

 

Fuente: Jornada

 

 

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