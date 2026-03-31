Esquel será sede de una nueva edición de “Pizza a la Ciencia” con eje en la Ley de Glaciares

La ciudad de Esquel volverá a ser punto de encuentro entre la ciencia y la comunidad con la realización de la 25ª edición de “Pizza a la Ciencia”, un ciclo que busca acercar el conocimiento académico a la sociedad mediante el intercambio directo y el debate.

En esta ocasión, la actividad estará centrada en la Ley de Glaciares bajo la consigna “El pueblo quiere saber de qué se trata”, con el objetivo de generar reflexión e información sobre la protección de los recursos naturales y los ecosistemas de montaña.

El evento se llevará a cabo este martes 31 de marzo a las 21:00 horas en el nuevo local de Fitzroya Pizza, donde se desarrollarán exposiciones a cargo de especialistas de distintas disciplinas.

Entre las presentaciones se destacan la del ingeniero forestal Manuel Jaramillo, quien abordará la relación entre glaciares y minería; y las disertaciones de las geólogas Lorena Percudani y Agustina Reato, que explicarán el funcionamiento y la importancia de los ambientes glaciares y periglaciales. También expondrá el abogado y ex legislador Alejandro Fernández Vecino, quien analizará el marco legal y la situación actual de los recursos naturales.

La jornada contará con la moderación de Héctor Gonda y Carlos Baroli, quienes acompañarán el desarrollo del encuentro y el intercambio con el público.

La iniciativa es organizada por Fitzroya Pizza junto al Observatorio del Territorio y el Desarrollo Regional (TeDer – FCE – UNPSJB Sede Esquel), en el marco de acciones de extensión que buscan fortalecer el acceso al conocimiento científico.

Desde la organización destacaron que estos espacios promueven el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente. Quienes deseen participar pueden reservar su lugar comunicándose al 02945-503906.

R.G.