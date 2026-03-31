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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel será sede de una nueva edición de “Pizza a la Ciencia” con eje en la Ley de Glaciares

El encuentro se realizará este 31 de marzo en Fitzroya Pizza, con especialistas que debatirán sobre glaciares, minería y recursos naturales en un espacio abierto a la comunidad.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel volverá a ser punto de encuentro entre la ciencia y la comunidad con la realización de la 25ª edición de “Pizza a la Ciencia”, un ciclo que busca acercar el conocimiento académico a la sociedad mediante el intercambio directo y el debate.

 

En esta ocasión, la actividad estará centrada en la Ley de Glaciares bajo la consigna “El pueblo quiere saber de qué se trata”, con el objetivo de generar reflexión e información sobre la protección de los recursos naturales y los ecosistemas de montaña.

 

El evento se llevará a cabo este martes 31 de marzo a las 21:00 horas en el nuevo local de Fitzroya Pizza, donde se desarrollarán exposiciones a cargo de especialistas de distintas disciplinas.

 

Entre las presentaciones se destacan la del ingeniero forestal Manuel Jaramillo, quien abordará la relación entre glaciares y minería; y las disertaciones de las geólogas Lorena Percudani y Agustina Reato, que explicarán el funcionamiento y la importancia de los ambientes glaciares y periglaciales. También expondrá el abogado y ex legislador Alejandro Fernández Vecino, quien analizará el marco legal y la situación actual de los recursos naturales.

 

La jornada contará con la moderación de Héctor Gonda y Carlos Baroli, quienes acompañarán el desarrollo del encuentro y el intercambio con el público.

 

La iniciativa es organizada por Fitzroya Pizza junto al Observatorio del Territorio y el Desarrollo Regional (TeDer – FCE – UNPSJB Sede Esquel), en el marco de acciones de extensión que buscan fortalecer el acceso al conocimiento científico.

 

Desde la organización destacaron que estos espacios promueven el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente. Quienes deseen participar pueden reservar su lugar comunicándose al 02945-503906.

 

 

 

 

R.G.

 

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