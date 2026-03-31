Inauguraron el nuevo Paleoparque de la Patagonia

El gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Raúl Hermosilla acompañaron a la comunidad de Comallo en la histórica inauguración de su Paleoparque.

Impulsado junto al Municipio y financiado con fondos provinciales, se trata de un nuevo atractivo turístico de relevancia científica para Río Negro y una puesta en valor del patrimonio paleontológico de la meseta rionegrina.

Ubicado sobre la Ruta Nacional 23, el espacio busca potenciar el desarrollo económico de la Región Sur y fortalecer su conexión con la Zona Andina, siendo además el primero en Río Negro.

El Gobernador Weretilneck sostuvo que este nuevo espacio “representa un enorme paso para modificar la matriz productiva de Comallo y de la región, con impacto en el turismo, pero también en educación y ciencia”.

Además, reafirmó el acompañamiento de la Provincia con el proyecto de ciudad: “Estamos muy orgullosos de compartir este momento histórico para la localidad. El Paleoparque generará también un impacto económico muy importante”.

El nuevo espacio turístico y educativo invita a recorrer la historia natural de la región a partir de recreaciones de especies prehistóricas que habitaron la meseta rionegrina hace millones de años. Pensado por su valor científico y su potencial turístico, se encuentra a pocos metros del ingreso a la localidad y se proyecta como una iniciativa estratégica para el desarrollo local, integrando la Región Sur con uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

La obra demandó una inversión total de $9.730.410 y se suma a las políticas impulsadas por el Gobierno de Río Negro para fortalecer la infraestructura turística, cultural y educativa en distintas localidades, transformando estos espacios en oportunidades concretas de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento para las comunidades.

El Intendente, Raúl Hermosilla, mostró su orgullo por la inauguración del Paleoparque, valoró la trascendencia de la obra y agradeció a la Provincia y a quienes acompañaron el proceso: “Quiero representar en ellos todo lo que pasó estos años, con diagramación, planificación y mucho trabajo”.

Por su parte, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al potencial turístico del Paleoparque para el crecimiento económico de la comunidad: “Esta obra le va a cambiar la matriz productiva a Comallo, es un antes y un después, porque van a tener permanentemente visitantes y turistas, esto que van a ver ahora tiene un potencial turístico enorme”.

El Paleoparque fue concebido como un centro de interpretación y divulgación científica abierto a visitantes, estudiantes y turistas. El predio cuenta con un salón de exposiciones, patio arqueológico, cine-auditorio, oficina de turismo, confitería y un completo centro de visitantes, espacios pensados para acercar el conocimiento paleontológico al público de manera didáctica y accesible.

El secretario de Cultura, Martín Fraile, destacó la estrategia y la visión para avanzar en estas obras “que transformará a la localidad. Este edificio es para todos los rionegrinos”. Además, resaltó que “Comallo es parte de la transformación de Río Negro; con esta inauguración se escribe un nuevo capítulo posicionando a la región en el circuito turístico”.

A lo largo del recorrido, senderos especialmente diseñados permiten descubrir esculturas a escala real de especies que habitaron esta región durante el período Mioceno, hace entre 23 y 5 millones de años, cuando la Patagonia presentaba condiciones ambientales muy diferentes a las actuales.