Concejales visitaron la obra del nuevo módulo de la Planta de Residuos

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, encabezó una recorrida por la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos junto a los integrantes del Concejo Deliberante. Un detalle no menor, es que de la oposición sólo acudió Martín Escalona.

Durante la jornada los ediles recibieron explicaciones técnicas sobre los plazos de obra del módulo 2 y los detalles operativos que permitirán dar continuidad al servicio de disposición final. La actividad incluyó un relevamiento del material que actualmente se recupera en las instalaciones, como cartón, aluminio y nylon, con el objetivo de transparentar los procesos de reciclado que se llevan adelante de forma cotidiana.

Al respecto, Álvarez señaló que la recorrida permitió observar la cantidad de material paletizado listo para su comercialización, desestimando versiones sobre una supuesta falta de tratamiento en el lugar. El concejal destacó que la información sobre los kilos que se licitan es pública y legal, lo que permite contrastar los datos con la realidad operativa de la planta. Asimismo, se analizaron los desafíos logísticos que presentan ciertos residuos específicos, como el nylon utilizado para el embalaje de mercadería, especialmente en jornadas con condiciones climáticas adversas como las que se registran en la zona.

“Tuvimos una explicación técnica de todos los detalles que tiene el trabajo que se está haciendo en el módulo 2, los tiempos aproximados de obra y cómo va a incidir en el futuro”, expresó el presidente del Concejo. Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de valorar la tarea de recuperación de residuos para salir de ese mensaje de que no se recicla nada y que todo se tira como está a los módulos, asegurando que “eso no es real”.

E.B.W.