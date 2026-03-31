Celulares en las cárceles: está condenado a perpetua por femicidio, pero se contacta con otras mujeres

Tan solo una hora tardó un jurado popular para deliberar y declarar culpable de femicidio a Pedro Rafael Acuña (foto). El 30 de octubre de 2023 asesinó de varias puñaladas a su expareja y madre de sus dos hijos, Marisa Galdame, en el domicilio que todavía compartían en Allen, Río Negro. En la audiencia de cesura, fue condenado a prisión perpetua.

Ahora, organizaciones feministas de la región denunciaron que Acuña dispone de un teléfono celular en la prisión donde está cumpliendo la condena, con acceso a internet. Y a través de las redes sociales, intenta hacer contacto con otras mujeres. La situación generó el repudio de diversas instituciones y colectivos de la zona, que cuestionaron el uso de las redes por parte de Acuña.

Durante el juicio, se demostró que el 30 de octubre de 2023 Acuña (en ese momento de 38 años), atacó a cuchillazos a Marisa Galdame (de 30), provocándole las graves heridas que le ocasionaron la muerte. Con la misma arma luego se autoinfligió otras lesiones. Cuando la policía llegó al hogar se encontró con las dos personas tendidas, con rastros de sangre y del violento ataque por todos lados.

El hecho fue más impactante porque toda la escena sucedió ante las miradas aterrorizadas de los dos pequeños hijos, que en algún momento pudieron escapar y pedir ayuda en la casa de los vecinos.

Luego se supo que Marisa había presentado una denuncia por violencia doméstica en la comisaría de la Mujer, pero que terminó levantándola. Y luego de estar separados un tiempo habían vuelto a convivir. Todo terminó de la peor manera. Acuña fue trasladado al Hospital, donde luego de varias semanas de internación pudo recuperarse. En principio, intentó presentarse como víctima de un intento de robo.

Sin embargo, los testimonios de los allegados a la pareja, los dichos de los hijos -que declararon en Cámara Gesel-, y las pericias realizadas por la Policía Científica, terminaron por esclarecer la mecánica del crimen: un ataque despiadado, a cuchilladas, protagonizado por el hombre contra la mujer indefensa.

El jurado popular lo encontró culpable de “homicidio doblemente agravado: por el vínculo de pareja que lo unía a la víctima y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género”. En la audiencia de cesura, se le aplicó la pena de prisión perpetua, la única aplicable según el Código Penal

Madre de dos niños de 5 y 13 años, Marisa Galdame era una mujer comprometida con su entorno social. Se desempeñaba como voluntaria en un merendero de Allen. Desde la institución, la despidieron con unas conmovidas palabras: “Triste noticia, nuestro merendero perdió una gran compañera. Vuela alto, compa Marisa”.

Sus compañeros destacaron que “la comunidad llora la pérdida de una mujer valiente y solidaria que dejó una huella imborrable en la vida de quienes la conocieron”.