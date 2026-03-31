Después de 50 años, despega una misión rumbo a la Luna

La cuenta regresiva ya está en marcha para el lanzamiento de Artemis II, la misión con la que la NASA volverá a enviar astronautas hacia la Luna después de más de medio siglo. El despegue está previsto para este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a las 19:24 (hora argentina).

Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis y marcará un hito en la exploración espacial: será la primera vez desde las misiones Apolo que una tripulación viajará más allá de la órbita terrestre con destino al entorno lunar.

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días. A bordo del cohete SLS y la cápsula Orion viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Durante el recorrido, orbitarán la Luna y regresarán a la Tierra en una maniobra diseñada para garantizar la seguridad del equipo.

El objetivo principal será poner a prueba todos los sistemas de la nave en condiciones reales, un paso indispensable antes de avanzar hacia futuras misiones que sí incluirán el alunizaje y la instalación de una presencia humana sostenida.

El lanzamiento estará condicionado por el clima, con un 80% de probabilidades de condiciones favorables, aunque factores como la nubosidad o el viento podrían modificar la decisión final.

Además del vuelo en sí, la misión contará con participación internacional y también con presencia argentina: el microsatélite ATENEA, desarrollado por la CONAE, será parte de la carga y permitirá realizar mediciones en el espacio profundo.

Artemis II forma parte de un ambicioso programa que busca no solo regresar a la Luna, sino también sentar las bases para futuras misiones a Marte. Más de 50 años después del Apolo 17, la humanidad vuelve a mirar al satélite con nuevos objetivos y tecnologías, en un escenario global donde varias potencias también avanzan en la carrera espacial.

R.G.