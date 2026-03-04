Difusión no consentida: el rastro digital que condena al agresor

Desde nuestro espacio nos hacemos eco de la reciente campaña del Ministerio Público Fiscal de Chubut, la cual busca concientizar y brindar herramientas concretas frente a la difusión de material íntimo sin consentimiento. Esta problemática, que cobra especial relevancia en el marco de las acciones por el 8M, es abordada por la Fiscalía bajo una premisa que no admite grises: "No es porno, es violencia". Compartimos estos datos fundamentales para que la comunidad comprenda que el envío de una fotografía o video en un contexto de estricta confianza no otorga a quien lo recibe el derecho de distribuirlo, ya que el consentimiento es, por naturaleza, revocable en cualquier momento.

La información oficial proporcionada por el MPF destaca que este delito afecta gravemente la integridad, el honor y la salud emocional de las mujeres, pero advierte que hoy existen canales de respuesta tecnológica inmediata. Uno de los puntos más importantes que difundimos es la recomendación técnica ante un hecho de esta índole: no borrar el contenido. Aunque la reacción instintiva de la víctima suele ser eliminar el material por vergüenza o dolor, esa evidencia es vital para que la justicia pueda rastrear el origen de la filtración y a todos aquellos que participaron en la cadena de difusión.

Para procesar estas denuncias, la justicia cuenta con el sistema Espejo Chubut, un software especializado que permite generar evidencia digital certificada al instante. Al realizar la denuncia, los peritos pueden establecer la trazabilidad del envío o la publicación de forma transparente y segura. Este procedimiento asegura que la prueba sea totalmente válida para el proceso judicial sin necesidad de revictimizar a la mujer, permitiendo que el agresor sea identificado a través de las "huellas digitales" que deja su accionar en la red. Al difundir este material, buscamos que ninguna víctima se sienta sola y que sepa que el sistema judicial cuenta con tecnología de vanguardia para perseguir estos delitos de forma eficaz.

E.B.W.