Chubut busca reconocer la trayectoria de los brigadistas con un régimen laboral especial

El Poder Ejecutivo provincial ha formalizado ante la Legislatura la presentación de un proyecto de ley que propone la creación de un régimen especial de abstención del débito laboral para los integrantes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Según la visión del Gobierno, esta medida busca dar respuesta a la naturaleza de una tarea considerada de alto riesgo, permitiendo que quienes han dedicado décadas al combate de incendios forestales cuenten con una transición laboral acorde a las exigencias físicas que han enfrentado.

La iniciativa, que fuera anticipada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias, apunta específicamente a aquellos agentes de planta permanente que acrediten funciones operativas desde al menos el año 1995 y cuenten con 53 años de edad o más. Para la administración provincial, resulta prioritario contemplar el desgaste físico y las condiciones extremas bajo las cuales se desarrolla esta actividad esencial para la protección del patrimonio natural y la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo con los lineamientos del proyecto oficial, los brigadistas que se incorporen a este régimen quedarían relevados de las tareas de campo, percibiendo un 85% móvil de su remuneración. Desde la perspectiva gubernamental, este esquema garantiza la continuidad de los aportes previsionales y de obra social hasta que el personal reúna los requisitos legales para jubilarse, funcionando como un reconocimiento institucional al compromiso y servicio prestado durante casi tres décadas de labor en la primera línea de fuego.

E.B.W.