El municipio de Esquel se comprometió a pagar salarios adeudados tras la audiencia con SOEME

Este miércoles a las 11 horas, la Secretaría de Trabajo fue sede de una audiencia clave entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) y los apoderados legales de la Municipalidad de Esquel. El encuentro se dio bajo el régimen de conciliación obligatoria, motivado por el reclamo de los trabajadores contratados del área de Recolección de Servicios.

La representación gremial estuvo encabezada por el secretario general, Antonio Osorio, y el asesor legal, Dr. Juan Esteban Rimoldi, acompañados por los trabajadores Roberto Cárcamo y Roberto Bejar. Por parte del Ejecutivo Municipal, asistieron los apoderados Nidia Leiva y Mauro Llampa.

Compromiso de pago inmediato

El primer punto de la agenda fue la exigencia del sindicato por el pago de los haberes correspondientes a enero y febrero de 2026. Ante este reclamo, los representantes del municipio informaron que el depósito se realizará este jueves, por lo que los fondos estarían disponibles en las cuentas de los trabajadores entre mañana y el viernes, según la entidad bancaria.

Intereses por mora y regularización de contratos

Más allá del pago inmediato, el Dr. Rimoldi introdujo otros puntos críticos en la negociación:

Intereses por mora: Se solicitó el pago de salarios y horas extras adeudadas desde el año 2025, incluyendo el cálculo de intereses por el retraso en los pagos. El gremio presentará un detalle individual de cada caso.

Estabilidad laboral: El sindicato pidió formalmente que, a partir de enero de este año, la relación de los ocho trabajadores involucrados se formalice bajo la modalidad de contrato de locación de servicios.

Sin sanciones: Se exigió que el Ejecutivo no aplique ningún tipo de medida disciplinaria contra los empleados que participaron del reclamo.

Cuarto intermedio hasta marzo

La abogada municipal, Nidia Leiva, tomó nota de las peticiones para elevarlas al Ejecutivo para su análisis técnico y financiero. Ante la necesidad de evaluar los costos y las formas de contratación, ambas partes acordaron pasar a un cuarto intermedio.

La nueva audiencia quedó fijada para el próximo jueves 12 de marzo a las 11 horas, fecha en la que el municipio deberá dar una respuesta definitiva a los planteos de fondo que sostiene el SOEME.