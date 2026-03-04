17°
Esquel, Argentina
Jueves 05 de Marzo de 2026
05 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: se espera un jueves con marcado ascenso de temperatura y cielo nublado

De acuerdo a los datos meteorológicos, la jornada presentará condiciones estables sin probabilidades de lluvia, con una temperatura máxima que alcanzará los 21°C durante la tarde.
Por Redacción Red43

Para este jueves 5 de marzo de 2026, la ciudad de Esquel experimentará una jornada de clima variable en cuanto a la nubosidad, pero con una tendencia térmica agradable hacia la segunda mitad del día. No se registran probabilidades de precipitación en ninguna franja horaria (0%).

 

Detalle del tiempo por etapas

El comportamiento del clima durante el día se dividirá de la siguiente manera:

 

  • Madrugada: El cielo se presentará despejado. La temperatura será de 3°C, con vientos del Oeste (O) de entre 13 y 22 km/h.

     

  • Mañana: Se espera un cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá a los 7°C y el viento rotará hacia el Noreste (NE) con una intensidad menor, de 7 a 12 km/h.

     

  • Tarde: Será el momento más cálido del día, alcanzando una máxima de 21°C. El cielo continuará parcialmente nublado y los vientos soplarán desde el Norte (N) a una velocidad de 13 a 22 km/h.

     

  • Noche: La jornada cerrará con el cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá levemente hasta los 18°C, con vientos provenientes del Este (E) manteniendo una velocidad constante de 13 a 22 km/h.

     

