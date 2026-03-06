Encontraron una perra carbonizada al borde de una ruta: tenía un chaleco puesto

Un nuevo hecho de extrema crueldad animal ocurrió en General Roca luego de que una perra pitbull fuera encontrada quemada al costado de la ruta, en la zona de calle Pública y Picaflor, en el sector de Barrionuevo. El caso encendió la alarma entre organizaciones proteccionistas, que sospechan que el ataque fue intencional y piden colaboración de vecinos para identificar a los responsables.

Gabriela Salazar, integrante de la agrupación RANHU (Rescate Animal No Humano), expresó su preocupación por el hecho y por la dificultad para avanzar en las investigaciones ante la falta de denuncias de testigos.

“Hasta ahora no sabemos nada. Como siempre, la gente que sabe algo tiene miedo de avisar o denunciar, y así se hace mucho más difícil encontrar a quien lo hizo”, señaló.

El cuerpo del animal fue hallado a pocos metros de la ruta y a una distancia considerable de un descampado donde habitualmente se queman residuos. Según explicaron desde la organización, la perra tenía un chaleco puesto, estaba bien alimentada y no presentaba signos de abandono previo. Además, el estado del cuerpo indicaría que había sido quemada pocas horas antes de ser encontrada.

“Era una perrita joven, de tres o cuatro años, estaba bien cuidada, no tenía gusanos ni signos de estar abandonada. Todavía había olor a carne quemada. Si alguien estaba quemando basura, la perrita estaba lejos de ese lugar, por eso creemos que fue algo intencional”, explicó Salazar.

La proteccionista también recordó otros hechos recientes de violencia contra animales en la región, como el caso de una perra decapitada en el barrio 500 Viviendas y el asesinato de varios perros en Paso Córdoba.

“Esto no lo hizo otro animal, lo hace un ser humano. Eso es lo peligroso. La gente no toma conciencia de que alguien capaz de hacer esto sigue caminando por la calle”, advirtió.

Desde RANHU también señalaron que la investigación se complica por la falta de cámaras de seguridad en la zona. Según indicó Salazar, los registros de cámaras públicas suelen conservarse por poco tiempo y, en el sector donde apareció la perra, no habría dispositivos que permitan reconstruir lo ocurrido.

“Muchas veces estos casos se resuelven gracias a cámaras de vecinos, pero en este caso todavía no encontramos ninguna que haya registrado algo”, explicó.

Ante esta situación, la organización solicitó que cualquier persona que tenga información se comunique para aportar datos que permitan avanzar en la investigación. Incluso, remarcaron que los testimonios pueden realizarse de manera reservada para evitar represalias.